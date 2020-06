Spotify conclut un accord pour les podcasts de DC Comics et Audible annonce de nouveaux spectacles / films

À l’avenir, tout le monde aura un podcast. S’il n’y avait pas déjà une pléthore de podcasts disponibles avant la pandémie de coronavirus, la quarantaine a certainement inspiré toute une série de nouveaux divertissements audio pour se battre pour notre attention. Même les géants des médias entrent dans la dernière hausse de la popularité des podcasts, et Spotify et Audible ajoutera plus au groupe.

Spotify vient de conclure un accord avec Warner Bros. et DC Entertainment qui amènera Superman, Batman, Wonder Woman, Harley Quinn, The Joker et bien d’autres personnages de DC Comics dans l’arène des podcasts avec une liste annuelle de programmation audio scénarisée dramatique et comique. Pendant ce temps, chez Audible, une poignée de nouveaux spectacles avec Kevin Bacon, Alicia Silverstone, Christian Slater, Yvette Nicole Brown et d’autres viennent d’être annoncés.

Un communiqué de presse de Spotify a annoncé les nouvelles offres de podcasts de DC Comics dans un accord pluriannuel pour produire et distribuer une liste originale de podcasts narratifs scénarisés mettant en vedette divers super-héros et méchants de DC Comics. Spotify aura un premier aperçu des podcasts narratifs originaux de DC Comics mettant en vedette des personnages reconnaissables de la riche histoire de la bande dessinée, et ils travailleront également avec Warner Bros. et DC pour créer une nouvelle programmation à partir de la propriété intellectuelle d’origine.

Pour Warner Bros., Peter Girardi, Vice-président exécutif de Blue Ribbon Content et de programmation alternative chez Warner Bros. Animation, et Robert Steele, Vice-président principal, stratégie commerciale et opérations, Warner Bros. Digital Networks, co-développera et produira la programmation en collaboration avec Spotify. Le streamer musical s’occupera de tout le marketing, la publicité et la distribution des émissions qu’ils produisent tandis que Giardi servira de responsable créatif et Steele s’occupera de la stratégie commerciale.

Dans une déclaration commune, Steele et Giaradi ont déclaré:

« Warner Bros. est synonyme de narration convaincante et inoubliable depuis près d’un siècle, et nous continuons à étendre cet héritage à tous les types de plateformes médiatiques pour nos fans. L’engagement profond de Spotify avec ses consommateurs et son engagement à prioriser leur podcast vertical en font un partenaire idéal dans cette entreprise. Nous sommes ravis d’apporter des personnages et des franchises bien-aimés de DC et Warner Bros. dans ce nouveau monde et d’utiliser nos prouesses de narration pour redéfinir ce qui est possible dans l’espace audio scénarisé. «

Avec plus de 286 millions d’utilisateurs Spotify, cela pourrait être une nouvelle façon passionnante de découvrir le monde de DC Comics. C’est peut-être quelque chose que nous en apprendrons davantage lors de DC FanDome en août.

Audible annonce la liste estivale des émissions originales

Pendant ce temps, Audible est dans le jeu de divertissement audio depuis un petit moment maintenant. Bien qu’ils soient principalement connus pour les livres audio, ces dernières années les ont vu se développer dans le divertissement audio original avec une variété de visages célèbres. Leur dernière série de spectacles pour l’été a récemment été dévoilée, et la programmation comprend des émissions de comédie et de théâtre avec des visages (et des voix) reconnaissables du cinéma et de la télévision.

Voici un aperçu des quatre nouveaux spectacles Audible originaux qui arrivent cet été:

Yard Work suit un juge âgé, ébranlé par la mort de sa femme de plus de 50 ans. Contre la volonté de ses enfants, le juge décide de vivre le reste de ses années à la maison du lac où lui et sa femme ont passé leurs moments les plus heureux. Peu de temps après son arrivée, le juge remarque une vigne poussant agressivement sur ce qui était autrefois l’arbre préféré du couple. Rapidement, il se propage dans la maison, sur son corps et finalement dans sa circulation sanguine. Après avoir pris plusieurs mesures horribles pour combattre la vigne, il devient clair que la vigne a pris sa propre vie – et menace de mettre fin à la sienne.

La série est écrite par parc jurassique et La guerre des mondes scribe David Koepp, marquant sa première incursion dans la fiction courte, et les étoiles Footloose et Apollo 13 acteur Kevin Bacon.

Phreaks suit un groupe de jeunes pirates de téléphone dans les années 70 qui découvrent comment casser le réseau téléphonique mondial et forger la première communauté virtuelle. Emma Gable, une adolescente aveugle isolée, tombe dans la culture underground de Phreak tout en explorant le vaste réseau détenu et exploité par Bell Telephone.

Avec de vraies techniques utilisées par les pirates à travers le monde dans les années 1970, Phreaks cherche à puiser dans un drame unique en 10 parties qui met en vedette Christian Slater (Mr. Robot), Carrie Coon (Fille disparue), Ben McKenzie (Gotham), Le juge Smith (Détective Pikachu), et étoile montante Bree Klauser (Voir) comme Emma Gable.

Eat Sh * t Kenny Daniels suit une aspirante animatrice de podcast amateur qui part en voyage mal avisé pour enquêter et apprendre d’un moment non examiné de sa vie il y a 18 ans. La quête d’une femme pour la rédemption d’un ancien camarade de classe qu’elle a fait du tort commence comme une impasse indulgente mais se transforme rapidement en un mystère de meurtre étrange et sombre comique qui dévoile toute sa vie telle qu’elle la connaissait.

Alicia Silverstone étoiles dans cette série créée par Tony Wilson, Luke Kelly-Clyne et Susanna Wolff, qui sert de directeur de la série, ainsi qu’un écrivain avec Zach Broussard et Kerry McGuire. Les deux derniers écrivains ont également co-star dans la série avec Zac Oyama, Mike Trapp, Owen Robinson (Adam ruine tout), Avery Monsen (Haute maintenance), Katie Marovitch, Emily Axford (Date chaude), Brian Murphy (Date chaude), Pam Murphy, Blake Rosier, Rekha Shankar, Josh Ruben, Ellie Race-More, et Elaine Carroll.

Dans Vroom Vroom, lorsqu’un concessionnaire Ford d’occasion dans le nord de l’État de New York découvre que son rival local, Wild Ron, essaie de le mettre hors service, le concessionnaire a une semaine pour se regrouper pour maintenir son entreprise en vie.

Décrit comme une comédie sur la poursuite à grande vitesse du rêve américain, Vroom Vroom est un dramaturge et scénariste lauréat Josh Koenigsberg (Haute fidélité, Orange est le nouveau noir) et les étoiles Andy Richter (Conan), Yvette Nicole Brown (Communauté), John DiMaggio (Adventure Time, Futurama), Rick Gonzalez (La Flèche), Lucy DeVito (Deadbeat), Mic Daily (Accepté) et Azhar Khan (Mr. Robot).

Résumant la nouvelle programmation de l’été, David Blum, rédacteur en chef d’Audible Originals, a déclaré:

«Nous nous efforçons de faire évoluer l’art de la narration audio avec tous les Audible Originals. Chacun de ces projets présente des récits écrits et exécutés pour créer des expériences d’écoute intimes et uniques, et présente une liste extraordinaire d’artistes et d’artistes talentueux. » Il a ajouté: «Nous sommes fiers de présenter ces nouveaux programmes à nos auditeurs et de les ajouter à la bibliothèque croissante de séries de scripts d’Audible qui offre aux auditeurs le contenu premium auquel ils s’attendent.»

Il n’y a pas encore de date de sortie spécifique pour toutes ces émissions, alors restez à l’écoute d’Audible pour en savoir plus.

