Zoinks! Scoob! Arrive chez HBO Max le 26 juin

Scoob! se dirige vers HBO Max plus tôt que la plupart ne l’auraient cru. L’excellente relance de la franchise Scooby-Doo, la photo présente la réunion de gangs en tant qu’enfants et devient le meilleur des amis alors qu’ils résolvent les mystères. Le film présente les talents de voix de Will Forte, Mark Wahlberg, Jason Issacs, Gina Rodriguez, Zac Efron, Amanda Seyfried, Kiersey Clemons, Ken Jeong, Tracy Morgan, Simon Cowell, et Frank Welker. Bien qu’il ne lance peut-être pas tout un univers cinématographique Hanna-Barbera comme WB l’espérait, le film est solide et mérite à coup sûr une suite quelconque, un film ou autre. Il sortira le nouveau service de streaming le 26 juin.

Excellentes nouvelles pour ceux qui n’ont pas acheté Scoob! Déjà

« HBO Max est la maison parfaite pour ces » enfants qui se mêlent « et leur chien », a déclaré Kevin Reilly, directeur du contenu, HBO Max, président TNT, TBS et TruTV, dans un communiqué. « SCOOB! raconte l’histoire de la façon dont ces amis bien-aimés se sont rencontrés et ont formé Mystery Inc. C’est un ajout parfait à nos offres pour les enfants et la famille et s’asseoir aux côtés d’épisodes Scooby-Doo originaux bien-aimés. «

C’est assez génial. J’ai déjà payé Scoob! quand il a frappé VOD, mais je le regarderai aussi avec plaisir sur HBO Max. J’ai des amis qui ne voulaient pas payer 20 $ pour cela, même après leur avoir dit que cela valait bien leur temps. Si vous êtes abonné à HBO Max, vous pouvez commencer à profiter Scoob! le 26 juin, et si vous ne l’êtes pas, le Blu-ray sortira le 21 juillet.

