K-Pop : Love Scenario d’iKON bat son nouveau record de vues sur YouTube

« Love scénario » ne finit pas de faire parler d’elle. Actuellement, le clip vient de battre de nouveau son record de vues sur la plateforme de vidéos. Un succès fou pour les fans, mais surtout pour le groupe.

Le 25 janvier 2018, l’un des titres de l’album « Return » du groupe avait été mis en ligne pour le grand plaisir d’amateurs de la culture K-Pop, mais surtout pour les fans du groupe de boys-band appelé « Ikon ». Depuis son lancement jusqu’à aujourd’hui, le clip ne cesse d’étonner le public puisqu’il bat une nouvelle fois son dernier record de vues.

Plus de 400 millions de vues sur YouTube

Il faut dire que les fans d’Ikon, l’un des plus célèbres groupes de la culture K-Pop, ont certainement un penchant pour « Love scénario » ou « scénario d’amour ». D’ailleurs, ils viennent récemment de le prouver puisque le clip de cette chanson à succès vient de surmonter une échelle sur la célèbre plateforme de diffusion. Un nouveau jalon qu’il atteint en effet, car la page sur laquelle la vidéo est publiée a dernièrement reçu un nombre important de visiteurs. Autrement dit, elle compte à l’heure actuelle plus de 400 millions de vues.

Premier clip du groupe Ikon à atteindre un record

On parle évidemment d’un record étant donné qu’il s’agit d’une première parmi tant d’autres. Le reste des morceaux de l’album dans lequel ce single a été tiré sont loin d’arriver à ce stade-là. D’ailleurs, aucune chanson du groupe n’est encore parvenue à atteindre ce seuil en termes de visiteurs. Il y a deux ans de cela, plus précisément le 1er juin 2018, « Love scénario » était visionné plus de 100 millions de fois. Par rapport à sa date de mise en ligne par ailleurs, il lui a donc fallu exactement deux ans, quatre mois et 24 jours pour en arriver là.

Qui est Ikon ?

Pour les moins initiés à l’univers du K-Pop, ce nom peut certainement paraître nouveau. C’est totalement faux, puisque le groupe de boys-band coréen célèbre cette année son cinquième anniversaire. Originaire de Séoul, la bande s’est en effet formée en 2015 et est produite par le label discographique fondé en 1996, YG Entertainment. Les membres du collectif apparaissent pour la première fois dans l’émission de téléréalité « Who is Next » alors qu’ils s’appelaient encore la « Team B ». Le nom « Ikon » remplace toutefois le précédent, car Jay, Bobby, Song, Ju-Ne, DK et Chan, se veulent être des « icônes de la Corée ».