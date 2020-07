Spiderman 3 : quand le tournage devrait-il débuter ?

Des rumeurs circulent actuellement concernant le tournage de la suite des aventures de l’homme-araignée Spiderman 3. Son tournage devrait selon ces rumeurs débuter dans quelques mois.

Comme on a pu le constater, le secteur du cinéma a également été touché par les conséquences de cette pandémie et plusieurs sorties ainsi que de nombreux tournages de films et séries ont donc été reportés. Et c’est justement le cas de Spiderman 3, donc la question qui se pose est quand est ce que le tournage débutera ?

Le tournage de Spiderman 3

Malheureusement, pour l’homme-araignée, le tournage du film qui devait démarrer ce 13 juillet n’a pas échappé à la pandémie et a été reporté pour une autre date qui n’a pas encore été annoncée officiellement par les studios de Sony.

Toutefois, comme mentionnées plus haut, des rumeurs circulent actuellement concernant un tournage du film qui devrait débuter en mois de septembre.

Des rumeurs qui pourraient cependant se confirmer, car le site Comicbook, a publié une fiche d’appel à casting sur laquelle figurent la date ainsi que les lieux de tournage dont Los Angeles, New York City, Atlanta, et enfin l’Islande.

Sinon, aucune autre information sur la fiche n’a indiqué le synopsis, le titre, ni le nom des personnages.

Pour l’heure, rien n’est encore certain, car au vu de la situation actuelle, le début du tournage du film pourrait encore changer. On devra donc s’armer de patience en attendant la suite des évènements.