SPIDER-MAN obtient les années 90 avec des figures rétro de MARVEL LEGENDS

Hasbro a adopté le style de la série animée Spider-Man des années 90 avec une collection de Marvel Legends chiffres basés sur l’ère classique et le spectacle.

Avec Spider-Man, une figure interchangeable Gwen Stacy / Mary Jane, Green Goblin, Electro et plus de personnages Spidey, Marvel Legends a également dévoilé une Apocalypse de style Age of Apocalypse, une nouvelle A.I.M. trooper, War Machine et plus dans le style classique des années 90.

le Marvel Legends La collection Retro Spider-Man devrait sortir cet automne.