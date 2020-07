Fast and Furious : Hobbs and Shaw : Le rôle de Madame M (Eiza Gonzalez) sera t-il important dans la suite?

Cette jeune femme apparaît, à peine une poignée de minutes à l’écran, mais on se demande si elle aura un rôle important dans la suite du film Fast and Furious.

Luke Hobbs (Dwayne Johnson) et Deckard Shaw (Jason Statham), sont loin d’avoir dit leur dernier mot ! Le héros du spin-off de Fast and Furious sera bientôt de retour sur le grand écran dans une suite très attendue, et on peut déjà prédire que ce sera une aventure épique. Déjà, les deux anciens ennemis sont retrouvés avec le mystérieux grand méchant de la série, Eteon, le chef d’un dangereux secret de la société. Teasée à la fin du premier film, sa présence dans la suite est réelle, et promet beaucoup de révélations surprenantes ! En d’autres termes, notre duo a besoin d’un booster pour battre son adversaire… Et pourquoi pas Madame M (Eiza Gonzalez), lors d’une scène du premier film ?

Madame M restera-t-elle longtemps dans l’écran après la petite histoire avec Shaw ?

Cette jeune femme apparaît, à peine une poignée de minutes à l’écran, mais ce motif d’un groupe de « sexy girls » que dangereuses a un potentiel sacré ! Impossible d’oublier après avoir vu le baiser sauvage de Deckard Shaw, avec qui elle était clairement un handicap… De quoi penser que c’était une mise en bouche, et vous aurez un rôle plus important dans la suite ! Cet ami de Vin Diesel, l’interprète de Dominic Toretto dans la franchise principale Fast and Furious avait reçu sa bénédiction au moment du casting du premier Hobbs & Shaw. Bien qu’à l’époque, l’acteur était encore froid, avec Dwayne Johnson ! Un signe précoce de réconciliation entre les deux stars, ce qui est de bon augure pour Fast and Furious 10.