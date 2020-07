Rejoignez l’astrophysicien Joe Pesce dans une FAQ sur l’univers dans le forum Space.com !

Vous avez une question sur l’univers? Eh bien, voici votre chance de choisir le cerveau d’un astrophysicien réel dans un « demandez-moi n’importe quoi » avec Joe Pesce de la National Science Foundation dans notre Forums Space.com.

Le lien AMA est en direct ici dans nos forums et Pesce attend vos questions. Pesce est astrophysicien et directeur de programme à la direction des sciences mathématiques et physiques de la National Science Foundation, une division des sciences astronomiques.

Pesce a abordé les questions d’astronomie, Mardi 22 juin, et pendant le reste de la semaine, alors connectez-vous jusqu’au vendredi pour voir la discussion évoluer. Certains des autres intérêts de Pesce incluent « Star Trek », communication interspécifique, intelligence non humaine, psychologie, histoire, STEM (science, technologie, ingénierie et mathématiques) et leadership.

Son expérience comprend des responsabilités au National Radio Astronomy Observatory, une bourse de la Royal Astronomical Society, enseignant à temps partiel à l’Université George Mason en Virginie et servant en tant que professeur invité à l’Université du Colorado, Boulder.

Dans une déclaration, Pesce a déclaré qu’il était impatient de discuter avec les lecteurs de tout ce qui concerne l’astronomie.

« J’ai une large compréhension du domaine, mais il est vaste – on pourrait même dire » astronomiquement « grand – donc j’ai peut-être besoin d’aide pour certaines questions », a déclaré Pesce. « Il y a peut-être beaucoup de questions auxquelles je ne peux pas répondre, parce que je ne sais pas – et peut-être que la réponse n’est pas encore connue. C’est une partie amusante de l’astronomie – beaucoup d’inconnues encore! »

En plus de discuter avec Pesce, le Forums Space.com offrent de nombreuses opportunités de parler de tout ce qui concerne l’espace – y compris des sujets tels que l’aérospatiale historique, l’astrophysique et la cosmologie, l’observation des étoiles, la technologie spatiale, les missions et les lancements de fusées.