Sony détaille à quoi s’attendre des paramètres d’accessibilité de la PlayStation 5

La PlayStation 4 a été lancée avec quelques paramètres d’accessibilité intégrés. Et à mesure que la génération de console avançait, Sony a ajouté encore plus d’options. Heureusement, PlayStation 5 et DualSense seront livrés avec une multitude de paramètres d’accessibilité prêts à l’emploi, qui fonctionnent tous pour garantir au plus grand nombre de personnes possible de profiter des jeux de nouvelle génération.

Dans un article sur le blog SIE, Sony donne un aperçu de ce à quoi les joueurs peuvent s’attendre en termes d’accessibilité. La dictée vocale compte comme l’un de ces paramètres, permettant aux utilisateurs de dire simplement des mots qui apparaissent ensuite à l’écran – aucun clavier virtuel n’est nécessaire. Le lecteur d’écran permet de lire à haute voix le texte à l’écran pour les joueurs aveugles ou malvoyants. Les utilisateurs sourds ou malentendants auront la possibilité de taper des messages, qui seront ensuite lus à leurs collègues membres du parti.

Selon l’article du blog SIE, chacune des fonctionnalités susmentionnées prend en charge une grande variété de langues sur PS5 à travers le monde. Ces langues sont les suivantes: français canadien, anglais (États-Unis), anglais (Royaume-Uni), français français, allemand, italien, japonais, espagnol latino-américain et espagnol espagnol.

Les attributions de boutons et les paramètres de sous-titrage sur PS4 font le saut vers PS5, le message continue. De plus, la nouvelle console dispose d’une correction des couleurs, que les joueurs peuvent utiliser pour ajuster les paramètres de couleur. Les jeux pris en charge comporteront en outre des «paramètres prédéfinis de jeu» permettant aux utilisateurs de personnaliser à l’avance les «paramètres communs».

D’autres options d’accessibilité incluent la possibilité de réduire ou de désactiver complètement le retour haptique et les déclencheurs adaptatifs de DualSense. De meilleures améliorations audio sont également intégrées au système, offrant aux utilisateurs une meilleure perception de l’espace. Tout cela semble un début prometteur, il devrait donc être intéressant de voir quelles autres options Sony met en œuvre sur toute la ligne.

La PlayStation 5 arrive aux États-Unis, au Japon, en Australie, au Canada, au Mexique, en Nouvelle-Zélande et en Corée du Sud le 12 novembre. La nouvelle console de Sony sera ensuite lancée en Europe, au Moyen-Orient, en Amérique du Sud, en Asie et en Afrique du Sud le 19 novembre.

[Source: SIE Blog]