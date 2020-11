Colette prend 7,5 millions de dollars Golden Eagle

Colette, formée par James Cummings, a devancé Icebath dans une finition photo passionnante pour éliminer le Golden Eagle de 7,5 millions de dollars.

Ce fut un moment inoubliable pour le jockey Koby Jennings, 25 ans, qui a sans doute subi sa plus grande réussite sur piste dans des conditions humides à Rosehill.

Le Funstar formé par Chris Waller est entré dans la course un favori de 4,80 $ mais a terminé deuxième dernier, tandis que Gai Waterhouse et Just Thinkin ‘d’Adrian Bott sont arrivés derniers.

« Si vous me disiez de regarder la photo, je ne pourrais pas le faire », a déclaré Jennings.

« Tout le monde m’a regardé et a dit que je pensais que tu avais gagné. Je ne sais pas vraiment comment tout mettre. »

Colette remporte le Golden Eagle (Seven)

Cummings a révélé après la course qu’il y avait eu un plan pour garder Colette fraîche alors qu’il félicitait son jockey de ne pas perdre sa concentration dans le processus.

« C’est une super jument. Quelle merveilleuse performance de sa part d’être gardée au frais », a déclaré Cummings.

« Elle a fini par trouver un chemin sur une piste mouillée que nous espérions. Nous avons obtenu la course solide que nous espérions. »

« Nous avions un plan pour ce carnaval de printemps, nous voulions garder la vitesse dans ses jambes pour le carnaval d’automne l’année prochaine et elle vient de se rafraîchir magnifiquement de l’Epsom.

« Koby (jockey) a gardé la tête. Je lui ai juste dit ‘écoute, laisse la course se dérouler à partir du demi-mile comme si tu étais dans une course d’un kilomètre et demi et elle mangera le sol tard ».

« Il a gardé la tête et elle a juste sauvé la ligne. »

Koby Jennings sur Colette remporte la course 8 l’Iron Jack Golden Eagle lors de Sydney Racing à Rosehill Gardens (Getty)

RÉSULTAT:

1. Colette

2. Bain de glace

3. Passage de l’aube