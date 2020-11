Jose Mourinho dit qu’un joueur de Tottenham Hotspur a changé – .

in

L’entraîneur-chef de Tottenham Hotspur, Jose Mourinho, a déclaré à Sky Sports que Gareth Bale avait changé du joueur qu’il était en 2013.

Bale est retourné à Tottenham grâce à un accord de prêt des géants espagnols et européens du Real Madrid à l’été 2020.

L’ailier international gallois de 31 ans a déménagé à Madrid depuis les Spurs à l’été 2013.

Pendant son séjour au Santiago Bernabeu, Bale a remporté le titre de la Liga à deux reprises et la Ligue des champions à quatre reprises.

L’ailier a eu des problèmes de blessure et a eu du mal à jouer régulièrement au cours des deux dernières années à Madrid, mais, selon Mourinho, Bale est maintenant en pleine forme.

L’ancien patron de Chelsea et Manchester United a vanté l’engagement et le professionnalisme de Bale, et il a également expliqué comment l’ailier est devenu un joueur différent de celui qu’il était en 2013.

Mourinho a déclaré à Sky Sports à propos de Bale: «Sept ans, c’est un long, long, long écart, alors quel joueur dans le monde est le même qu’il y a sept ans? Parfois, ils ne sont ni meilleurs ni pires, ce ne sont que des acteurs différents.

«Vous regardez par exemple Ronaldo et Messi et vous les comparez à il y a sept ans. Ils jouent dans différents domaines, ils jouent dans des positions différentes. Ils transforment leurs qualités pour tenter d’exporter leurs qualités en d’autres responsabilités sur le système tactique de leurs équipes. Je pense que cela arrive avec la majorité des joueurs. Donc c’est sûr qu’il est un joueur différent.

«Chaque mot que j’ai dit mercredi, je crois en eux, parce qu’il travaille très, très dur, il s’améliore, il n’a pas une seule blessure depuis qu’il s’est remis de la dernière. Il n’a manqué une seule minute d’aucune séance d’entraînement. Jouer 90 minutes est toujours difficile, jouer à haute intensité est toujours difficile, mais il s’améliore et j’espère qu’il reviendra bientôt à un meilleur niveau.

Acteur important pour Tottenham Hotspur

Selon WhoScored, Bale a joué 18 minutes en Premier League et 120 minutes en Ligue Europa pour Tottenham jusqu’à présent cette saison.

L’ailier n’est pas à son meilleur pour le moment, mais avec un temps de jeu régulier dans les prochaines semaines, le Gallois irait mieux.

Un Bale en forme améliorerait les chances de Tottenham de terminer dans le top quatre du tableau de Premier League cette saison.

