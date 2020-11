Le voyage de Kim Kardashian West et la campagne de repas scolaires gratuits de Marcus Rashford mettent en lumière le fossé de la richesse de la société

Après une campagne phénoménale du footballeur Marcus Rashford, des entreprises et des particuliers se sont rassemblés cette semaine pour aider à nourrir les enfants affamés.La pétition de la star de Manchester United et de l’Angleterre visant à prolonger la gratuité des repas scolaires jusqu’aux vacances scolaires a maintenant passé un million de signatures et montre à quel point un Mais si les actions de Rashford ont été accueillies avec une vague de soutien, on ne peut pas en dire autant de tout le monde dans des cercles aussi célèbres.Les dernières nouvelles et analyses de la i newsletterLes vacances de luxeCette semaine, c’est Kim Kardashian West qui a provoqué la colère de le grand public après avoir été accusée d’avoir publié des détails «insensibles» sur les célébrations de son 40e anniversaire. La star de télé-réalité a partagé une série de photos de vacances de luxe sur une île privée, affirmant qu’elle avait «surpris» son entourage avec le voyage après deux semaines de tests de santé «multiples». Dans sa légende de l’article, Kardashian West a déclaré qu’elle se sentait «tellement humble et bénie» en décrivant certaines des activités que le groupe avait appréciées en vacances, notamment le kayak et la natation près des baleines. Kim Kardashian West a partagé des détails sur les médias sociaux sur ses vacances de luxe (Photo: Jennifer Graylock / PA) Reconnaissant que son voyage était «tellement hors de portée» pour la plupart des personnes confrontées à la pandémie de coronavirus et à ses retombées financières, la star de la télévision a déclaré qu’elle s’était «humblement rappelée à quel point ma vie était privilégiée C’est peut-être sans surprise, le message ne s’est pas très bien passé. Une personne l’a simplement décrit comme «méprisable», tandis qu’une autre a dit que c’était «tellement sourd, c’est douloureux». Pendant ce temps, le musicien britannique vétéran Peter Frampton a répondu: «Êtes-vous si insensible que vous ne réalisez pas que ce n’est pas ce que la majorité des les gens pendant le pire pic de Covid veulent encore entendre? Les gens vont aux banques alimentaires et non aux îles privées. »Le soutien du public Le message de Kardashian West était bien loin de la façon dont Rashford, 22 ans, utilise les médias sociaux dans ses efforts pour s’assurer qu’il n’y a« pas d’élèves dans notre pays qui souffrent de la faim cet hiver. Le footballeur mancunien a admis cette semaine qu’il «ne peut pas arrêter de sourire» face au succès de sa pétition. Il ne fait aucun doute que son exaltation s’est intensifiée mercredi soir lorsqu’il a réussi un triplé lors de la victoire 5-0 de United sur le RB Leipzig en Ligue des champions.La campagne de Rashford a pris de l’ampleur depuis qu’il a envoyé une lettre aux députés en juin, les exhortant à reconsidérer la fin du programme de bons d’alimentation pour les enfants défavorisés pendant les vacances d’été.Non content de faire demi-tour au gouvernement lorsque Boris Johnson a finalement accepté, Rashford a maintenant jeté son dévolu sur l’hiver et ne montre aucun signe qu’il va se détendre sur le Marcus Rashford visitant FareShare Greater Manchester au New Smithfield Market plus tôt cette année (Photo: Fareshare / Mark Waugh / PA) D’autres stars espèrent utiliser leur succès pour aider les autres, notamment le footballeur Raheem Sterling, qui a révélé son intention de lancer une fondation pour Les jeunes défavorisés. Le joueur de Manchester City, 25 ans, a déclaré qu’il voulait créer quelque chose d ‘«énorme» grâce à une organisation qui se concentrerait sur la mobilité sociale. avec le «ce qui peut arriver, ce qui devrait arriver». Maintenant, j’essaie de mettre en place des choses que je peux faire moi-même », a-t-il déclaré au Sunday Times Magazine. «Des trucs à donner aux jeunes dans les mêmes circonstances que j’étais dans un autre coup. S’il y a une université dans laquelle ils veulent aller, du matériel de football dont ils ont besoin, d’autres choses… Je veux être un coup de main. »Un parti pris inconscient Quant à ceux qui sont nés dans le privilège, il y a encore beaucoup de leçons à tirer en cours de route . C’était le message du prince Harry cette semaine en admettant que son éducation royale privilégiée signifiait qu’il ne comprenait pas les préjugés raciaux inconscients jusqu’à ce qu’il rencontre sa femme, Meghan.Le prince Harry a déclaré que rencontrer sa femme Meghan l’avait aidé à en savoir plus sur la question de l’inconscient. préjugés raciaux (Photo: Simon Dawson / Reuters) Harry, qui s’est maintenant installé en Californie, a déclaré qu’il lui avait fallu de nombreuses années – et l’expérience de «vivre» à la place de sa femme – pour reconnaître le problème. »commente lors d’une discussion avec Patrick Hutchinson, partisan de Black Lives Matter, qui a été félicité plus tôt cette année lorsqu’il a été photographié en train de transporter un homme blanc blessé en lieu sûr lors d’un rassemblement d’extrême droite.« Personne ne pointe du doigt. Vous ne pouvez pas vraiment pointer du doigt, surtout quand il s’agit de préjugés inconscients », a déclaré Harry lors d’un appel vidéo depuis son domicile à Santa Barbara. « Mais une fois que vous réalisez ou que vous vous sentez un peu mal à l’aise, alors il vous incombe de sortir et de vous éduquer parce que l’ignorance n’est plus une excuse. » Et les préjugés inconscients, de ma compréhension, d’avoir l’éducation et l’éducation que je eu, je n’avais aucune idée de ce que c’était. Je n’avais aucune idée que cela existait. « Et puis, aussi triste que cela puisse être à dire, il m’a fallu de très nombreuses années pour le réaliser, surtout après vivre un jour ou une semaine dans la peau de ma femme. » De retour au Royaume-Uni, Rashford est en utilisant les médias sociaux pour mettre en évidence le travail accompli par les communautés locales pour soutenir sa cause. Il a également exhorté les gens à «s’élever au-dessus» de leur déception après que les députés ont voté contre la prolongation des chèques repas scolaires pendant les vacances de mi-session d’octobre, appelant plutôt les gens à se rassembler. Mais malgré la bonne volonté collective de la nation, et comme des célébrités comme Kardashian West continuent de afficher leur richesse, il est clair qu’il y a beaucoup de travail à faire avant que le gouffre entre «eux» et «nous» ne soit comblé.

