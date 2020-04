Solar Opposites nous guide à travers les six étapes de la distance sociale

Rick et Morty duo Justin Roiland et Mike McMahn ont été au-dessus et au-delà pour s’assurer que chacun de nous connaît sa prochaine série de science-fiction / comédie animée Opposés solaires crash arrive sur Hulu une semaine à partir de ce vendredi (le 8 mai, pour ceux qui sont trop occupés pour faire le calcul). Mais cela ne signifie pas qu’ils ont ignoré toutes les distanciations sociales et l’auto-isolement qui se produisent, et ils ne sont pas les seuls. Tout en essayant de déterminer si notre planète vaut la peine de se transformer en quelque chose de brillant et de nouveau, de nouveaux amis au-delà des étoiles Korvo (Roiland), Yumyulack (Sean Giambrone), Terry (Thomas Middleditch) et Jesse (Mary Mack) veut que nous sachions qu’ils ressentent notre douleur. À tel point qu’ils ont posté une vidéo pour nous aider à comprendre et à traverser « Les six étapes de la distance sociale ». Si vous êtes passé du stade de la « frénésie » au stade des « actes de magie aléatoires », le moment est venu de laisser tomber le jeu de cartes et de regarder le clip ci-dessous. Cela pourrait peut-être sauver une vie.

Dans la série animée pour adultes de Roiland et McMahn, une équipe de quatre extraterrestres qui échappent à leur monde natal qui explose pour s’écraser dans une maison prête à emménager en banlieue américaine. Ils sont également divisés sur le fait que la Terre soit horrible ou impressionnante. Korvo et Yumyulack ne voient que la pollution, le consumérisme grossier et la fragilité humaine tandis que Terry et Jesse aiment les humains et toute leur télévision, la malbouffe et les trucs amusants. Leur mission: protéger le Pupa, un supercalculateur vivant qui évoluera un jour dans sa vraie forme, les consommera et terraformera la Terre. Voici un aperçu de la bande-annonce officielle de Opposés solaires, avec une sélection de comédiens doublés de stars, dont Roiland, Giambrone, Middleditch, Mack, Alan Tudyk, Alfred Molina, Christina Hendricks, Jason Mantzoukas, Liam Cunningham, Rainn Wilson, Tiffany Haddish, et plus.

Le post Solar Opposites nous accompagne à travers les six étapes de la distance sociale est apparu en premier sur Bleeding Cool News And Rumors.