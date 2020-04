Détails de la série Fauda et tout ce que vous devez savoir avant de regarder la saison 3 !!

– Publicité –



Sortie de la saison 3 de Fauda, Ceci est une série télévisée israélienne. Il est développé par Lior Raz et Avi Issacharoff. Comme ils ont des expériences dans les Forces de défense israéliennes.

La série est sortie le 15 février 2015 et a reçu une bonne réponse des téléspectateurs. La deuxième saison est sortie le 31 décembre 2017 et la troisième saison a été diffusée entre 2019 et 2020.

Cast of Fauda Saison 3

Lior Raz. Doron en tant que Doron Kavillio Hisham Sulliman comme Taufiq Hammed Shadi Mar ‘i en tant que Walid Al-Abed Laëtitia Eïdo en tant que Dr Shirin Al Abed Itzik Cohen en tant que capitaine Gabi Ayub Yuval Segal en tant que Mickey Moreno Netta Garti comme Gali Kavillio Tomer Kapon comme Boaz Tzachi Halevy comme Naor Rona-Lee Shim ’on en tant que Nurit Boaz Konforty comme Avihai Doron Ben-David en tant que Steve Pinto Mel Malka comme Ido Kavillio Khawlah Hag-Debsy en tant que Jihan Hamed Salim Dau comme Sheikh Awadalla Uri Gavriel comme Gideon Avital

Plot of Fauda Saison 3

Environ 18 mois avant le début de l’émission, le soldat israélien Daron et son équipe ont tué le terroriste Taufiq Hammed. Ils ont été crédités pour leurs combats courageux. Après cela, Daron a pris sa retraite car il veut cultiver un vignoble.

Au début de la saison, un Moreno a visité Daron. Moreno est le commandant de son ancienne unité. Il a informé Daron du terroriste Taufiq Hammed. Il a dit que Taufik Hammed est toujours en vie et prévoit d’assister au mariage de son frère Bashir.

Darin rejoint son équipe et afin de se mettre sous couverture lors du mariage. Après cela, ils ont tué Bashir, mais Taufic s’échappe après que Daron lui ait tiré dessus.

La circulation a été extrêmement blessée et doit être opérée d’urgence. Comme ils ne veulent pas révéler qu’il est vivant ou non. Daron a dit à Moreno de lui permettre de rester avec l’équipe jusqu’à ce qu’ils trouvent Taufic Hammed. Après certains événements de la série, Taufic est tué.

Le mot «faune» signifie «chaos» en arabe. Dans la saison 3, les personnages sont volatils et chaotiques. Tout est question de séparation et les familles sont brisées. La langue hébraïque donnera à la saison une touche nette et intéressante.

Vous pouvez regarder la saison trois sur Netflix. Et vous pouvez voir la bande-annonce sur la chaîne YouTube de Netflix.

