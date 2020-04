Hello Ninja Season 3: Date de sortie, distribution, intrigue et tout ce que les fans doivent savoir

– Publicité –



Qui s’intéresse aux films d’animation? Nous parlons ici d’un film Hello Ninja, c’est un film d’animation. Écrit par l’auteur à succès Nate N.D Wilson et illustré par Forrest Dickson Hello Ninja est une série de dessins animés d’aventure animée qui sera bientôt lancée par Netflix.

Le spectacle suit l’histoire d’un minuscule ninja Wesly et de son meilleur ami Georgie qui partagent leurs aventures avec l’enfant à travers le quartier, mais la seule chose que Wesly déteste est de partager son déjeuner et quand Wesly met ses mains ensemble et dit Bonjour Ninja l’ensemble de son l’environnement se transforme immédiatement en un monde ninja enchanteur.

Date de sortie de la saison 3 de Hello Ninja

La saison 2 de «Hello Ninja» a été diffusée dans son intégralité le 24 avril 2020 sur Netflix. Il comprend 10 épisodes courts et doux.

En ce qui concerne la saison 3, voici ce que nous savons. Netflix a tendance à recommencer la plupart de ses émissions pour enfants, leur permettant ainsi d’élargir leur univers pendant plusieurs saisons. Et si l’on considère la réponse écrasante des téléspectateurs sur les deux saisons de la série préscolaire sur le thème des ninjas, il est très probable qu’elle se renouvelle. Si et quand cela se produit, nous pouvons nous attendre à ce que la saison 3 de «Hello Ninja» sorte en 2021, sur Netflix.

Complot of Hello Ninja Saison 3

L’histoire pirouette l’histoire des meilleurs amis Wesley et Georgie, et ils sont un stupide compagnon de chat Pretzel. Chaque fois que Wesley dit Bonjour Ninja, l’ensemble de son environnement se transforme en un monde Ninja enchanteur, et Wesley lui-même se transforme en ninja avec des super pouvoirs. Le Trio décrypte ensuite les difficultés du monde magique pour sauver notre planète. Cependant, les superpuissances, comme pouvoir capturer la vitesse d’un guépard, les aident à surmonter la plupart des problèmes.

Le Hello Ninja est une merveilleuse série avec une animation incroyable, et ses importantes leçons de vie sur l’amitié et les liens font de ce spectacle un grand dessin animé à regarder pour vos enfants.

Dans la saison 3, nous nous attendons à ce que Wesley, Georgie et Pretzel plongent dans le monde Ninja et utilisent leurs capacités ninja-Esque et d’autres super-pouvoirs comme le pouvoir d’un guépard et le pouvoir de la pierre, pour trouver des solutions à leurs problèmes.

Castof Hello Ninja Saison 3

Lukas Engel comme Wesley, Zoey Siewert comme Georgie

Jay Britton Jay Britton en tant que papa, Sam Vincent, connu pour «Ed, Edd n Eddy», prête sa voix à l’acolyte mignon de Wesley, Getz-cat, Pretzel. Mayumi Yoshida est la voix derrière la grand-mère super-sage de Wesley, Baa-Chan. Shannon Chan-Kent et Vincent Tong prêtent respectivement leur voix aux personnages de la mère et du père de Wesley. Tous les membres de la distribution vocale pourraient revenir dans la saison 3 pour exprimer leurs personnages respectifs.

