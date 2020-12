Sky montre ces jeux en direct aujourd’hui

Aujourd’hui, mardi, l’avant-dernière journée de la phase de groupes de l’UEFA Champions League se déroule dans les groupes A à D. Nous vous montrerons quels jeux Ciel spectacles en direct aujourd’hui.

Ligue des champions: Sky montre ces matchs en direct aujourd’hui

La bataille pour une place en huitièmes de finale de la Ligue des champions entre dans la phase chaude. Aujourd’hui, la 5e journée est à l’ordre du jour. Le FC Bayern fait partie du jeu.

Le match de Munich dans le Metropolitano de Madrid sera exclusif en Allemagne Ciel Être visible. Le commentateur du jeu est Wolff Fuss et le jeu est diffusé sur la station Sky Sport 1 HD transfert. Le match de début de soirée entre Salzbourg et le Lokomotiv Moscou est sur Sky Sport Autriche 1 à voir.

Ici, Martin Konrad prend le micro et dirige le jeu depuis la ville de Mozart. L’émission commence à 18 h 30. De plus, tous les autres jeux de la journée peuvent être visionnés dans la conférence.

Les parties restantes de la journée ne sont disponibles qu’au DAZN. Le fournisseur de streaming avait 14 jeux sur 16 par jour de jeu dans son programme.

Ligue des champions – Sky montre ces matchs en direct aujourd’hui: l’aperçu

Temps Équipe 1 Équipe 2 Stade groupe 18 h 55 FC Salzbourg Lokomotiv Moscou Stade de Salzbourg UNE 21 heures Atletico Madrid FC Bayern Métropolitain UNE

Ligue des champions aujourd’hui dans LIVETICKER

Tous les fans de la Ligue des champions qui ne peuvent pas suivre la journée de Knaller en direct aujourd’hui devraient faire le SPOX Appelez le téléscripteur en direct pour la Ligue des champions. Ici, vous ne manquez aucune scène du jeu et vous pouvez discuter des tactiques ou des développements du jeu avec d’autres utilisateurs.

Faits saillants de la Ligue des champions mardi à DAZN

Ligue des champions: le groupe A en un coup d’œil