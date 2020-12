Champion de la ligue et vente de skin: 30 novembre

in

Chaque semaine, cinq champions et 15 skins en League of Legends sont mis en vente pour une réduction de prix allant jusqu’à 60%. Si vous souhaitez tirer le meilleur parti de vos Riot Points, ne cherchez pas plus loin que les offres ci-dessous.

Voici le champion et les ventes de skin de cette semaine.

Des champions

Ahri: 440 RP (-50 pour cent)

Jax: 380 RP (-35 pour cent)

Jinx: 352 RP (-60 pour cent)

Kindred: 390 RP (-60%)

Rek’Sai: 438 RP (-55%)

Skins

Academy Ekko: 300 RP (-60%)

Arclight Vel’Koz: 675 RP (-50 pour cent)

Aristocrate Vayne: 208 RP (-60 pour cent)

Battle Bunny Riven: 536 RP (-45 pour cent)

Elderwood Ahri: 810 RP (-40 pour cent)

Grim Reaper Karthus: 390 RP (-60 pour cent)

Omega Squad Twitch: 742 RP (-45 pour cent)

Fête à la piscine Jarvan IV: 975 RP (-27 pour cent)

PROJET: Jhin: 675 RP (-50 pour cent)

Runeborn Xerath: 525 RP (-30 pour cent)

Sugar Rush Zilean: 1012 RP (-25 pour cent)

Seigneur du tonnerre Ornn: 675 RP (-50 pour cent)

Lee Sin traditionnel: 390 RP (-25 pour cent)

Urf Kench: 412 RP (-45 pour cent)

Royaumes en guerre Nidalee: 536 RP (-45 pour cent)

