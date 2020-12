Sky montre ces jeux en direct aujourd’hui

Ce soir, la seconde moitié des matchs aura lieu lors de la cinquième journée de la phase de groupes de la Ligue des champions. Lequel des jeux à Ciel peut être vu, révèle cet article.

Vivez l’UEFA Champions League en direct et de près! Obtenez votre mois d’essai gratuit de DAZN maintenant.

Ligue des champions: Sky montre ces matchs en direct aujourd’hui

Même aujourd’hui montre Ciel encore une fois l’un des sept matchs en direct et exclusivement en pleine longueur. Après que le diffuseur de télévision payante a diffusé le match du Bayern à l’Atletico Madrid hier, c’est à Ciel pour voir le match du Borussia Dortmund aujourd’hui.

BVB rencontrera le représentant italien Lazio Rome à 21 heures. Kai Dittman commentera cette rencontre.

Tous les autres matchs de ce soir ne peuvent être vus qu’à DAZN. Ciel offre cependant une conférence des jeux.

De plus, les abonnés peuvent accéder à la fois au jeu individuel et à la conférence en direct via SkyGo ou Sky-Ticket.

Ligue des champions: aperçu des matchs diffusés par Sky

Temps Équipe 1 Équipe 2 Stade groupe 21 heures Borussia Dortmund Lazio Rom Parc Signal Iduna F

Ligue des champions: tous les matchs restants en direct sur DAZN

Si vous souhaitez voir l’un des autres matchs en direct et en intégralité le mercredi soir, un abonnement DAZN est recommandé. DAZN montre sept des huit matchs d’une journée en direct dans la phase de groupes, et vous pouvez voir tous les moments forts des matchs peu de temps après le coup de sifflet final.

DAZN propose beaucoup plus de points forts: le service de streaming diffuse tous les matchs de la Ligue Europa en direct et en exclusivité, et la Primera Division espagnole, la Serie A italienne et la Ligue 1 française ne peuvent être vues que sur DAZN. DAZN diffuse également certains matchs de Bundesliga ainsi que presque tous les matchs de la Ligue des Nations.

Voulez-vous voir plus que le football? Pas de problème non plus. DAZN a de nombreux autres sports de haut niveau dans son programme, par exemple les sports américains tels que la NFL et la NBA, la boxe, le tennis, le golf, les fléchettes, le rugby et les sports d’hiver.

DAZN coûte 119,99 euros par an ou 11,99 euros par mois – la décision vous appartient. Les nouveaux clients peuvent également tester gratuitement DAZN pendant un mois.

Ligue des champions: les matchs d’aujourd’hui dans le téléscripteur en direct

Si vous ne pouvez pas voir les matchs de la Ligue des champions d’aujourd’hui en direct ou si vous ne voulez pas les voir en direct, notre téléscripteur en direct peut offrir une alternative bienvenue. Là, vous ne manquerez pas de but, de carte ou de substitution et vous serez toujours informé de tous les moments forts.

Vous pouvez trouver notre aperçu détaillé du téléscripteur en direct ici, le téléscripteur en direct de la conférence ici, et le téléscripteur en direct pour Borussia Dortmund contre Lazio Rome peut être trouvé ici.

Ligue des champions: le groupe F en un coup d’œil