Shane Warne fume à la décision de Pat Cummins, remet en question la Premier League indienne

Le grand joueur australien Shane Warne a fustigé la décision des sélecteurs de rester le fer de lance de Pat Cummins après seulement deux matches de l’été à domicile, suggérant que c’est un cas où la Premier League indienne a la priorité sur le vert et l’or.

Cummins était reposé pour le dernier match international d’une journée de la série de trois matchs contre l’Inde, que l’Australie mène 2-0, un peu plus de deux semaines depuis son retour des fonctions de Kolkata Knight Riders.

Warne pense que l’été à venir, qui verra les Australiens et les Indiens s’affronter dans trois T20 et quatre tests après l’achèvement de la série ODI, testera Cummins physiquement.

Mais le plus grand preneur de guichet d’Australie a déclaré que Cummins et ses coéquipiers australiens ne devraient pas participer à l’IPL si cela signifie que leur temps sur la bande nationale en souffre.

Le paceman australien de 3,2 millions de dollars Pat Cummins après avoir été frappé à six reprises par Rohit Sharma dans l’IPL. (BCCI)

« Sur Pat Cummins et le reste, je suis un peu déçu », a déclaré Warne sur Fox Cricket.

« Je sais que nous avons un gros été et qu’il est assez chargé, mais je ne pense pas que les joueurs australiens devraient se reposer après deux matchs. Pourquoi se reposent-ils? Parce qu’ils ont joué à l’IPL? Alors, ils sont autorisés à le faire. allez jouer à tous ces jeux IPL, puis avez besoin de repos à cause de tous les jeux auxquels ils ont joué là-bas.

« Jouer pour l’Australie est sûrement plus important que jouer dans une IPL. Peu m’importe si vous manquez l’IPL. Vous ne pouvez pas manquer les matchs pour l’Australie parce que vous avez besoin d’une pause après l’IPL. Vous avez besoin de repos pour passer l’été. après deux matchs? «

Alors que son compatriote Mitchell Starc a été éliminé du match de Manuka Oval en raison de problèmes dans les côtes et le dos, Warne n’a pas remis en question son engagement en Australie parce qu’il avait choisi de ne pas jouer dans l’IPL.

Starc n’a pas joué dans le tournoi de franchise T20 en Inde depuis 2016 et a passé l’hiver australien à conditionner son corps dans l’isolement.

Mitchell Starc, d’Australie, poursuit le ballon. (Getty)

« J’applaudis Mitchell Starc », a déclaré Warne.

« Il a dit que je n’irais pas à l’IPL; je veux avoir un grand été et représenter l’Australie. Je l’applaudis pour cela et c’est décevant qu’il se soit blessé.

« Je ne pense pas que les joueurs australiens devraient se reposer après deux internationaux d’une journée alors qu’un été approche. Après deux matchs, ils devraient retrouver la forme et garder cette forme pour le reste de l’été. »

Warne a également demandé pourquoi les sélecteurs australiens avaient déplacé Marnus Labuschange dans l’ordre d’ouverture avec Aaron Finch.

Le vainqueur de la Coupe du Monde ODI 1999 aurait plutôt opté pour Labuschagne pour rester dans l’ordre du milieu et pour Matthew Wade comme partenaire Finch au sommet.

Marnus Labuschagne (AAP)

« Pourquoi flirtons-nous avec ça? » Dit Warne.

« L’ordre du milieu commençait juste à avoir l’air correct et je pense que plus vous vous battez contre quelqu’un, plus vous le comprenez dans chaque situation.

« Je ne dis pas qu’il ne bat pas bien, je n’aurais tout simplement pas fait ça (ouvert avec Labuschagne). Je pense que nous expérimentons trop.

« Je pense que lorsque vous avez une opposition vers le bas, vous restez impitoyable et gardez le pied sur la gorge avec la série de tests à venir. »