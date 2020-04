Skoda ouvre les réservations pour BS6 Superb Facelift; Plus de détails clés

Les réservations pour le lifting BS6 Superb sont en cours sur le site officiel de Skoda India et il sera disponible en deux variantes – Sportline et L&K – avec des différenciateurs visuels clés.

Skoda a présenté le lifting Superb 2020 à l’Auto Expo cette année et maintenant, la société a ouvert des réservations pour le même. Les concessionnaires étant fermés en raison du verrouillage, les réservations pour le lifting BS6 Superb peuvent être effectuées sur le site officiel de Skoda Auto India pour un montant de Rs 50,000. En fait, Skoda a également ouvert des réservations pour le Karoq et le BS6 Rapid 1.0L TSI sur leur site officiel. Les trois voitures seront lancées successivement peu de temps après le verrouillage, avec le superbe lifting en tête du peloton. Les livraisons commenceront également peu de temps après.

Skoda a ouvert les réservations pour le lifting BS6 Superb sur leur site officiel.

Skoda a également révélé plusieurs autres détails sur le lifting Superb aux spécifications indiennes. La Superb sera disponible en deux variantes en Inde – la Laurin & Klement (L&K), une marque de luxe, et la Sportline à l’allure plus sportive. Si vous optez pour la variante L&K, vous aurez le choix entre cinq couleurs – Lava Blue, Moon White, Business Grey, Magic Black et Magnetic Brown. Cependant, si vous optez pour la variante Sportline à l’allure plus sportive, vous n’aurez pas autant d’options de couleurs à choisir. Ici, vous ne disposez que de trois choix de couleurs: bleu course, blanc lune et gris acier. Nous souhaitons que la couleur rouge de la Superb Sportline présentée à l’Auto Expo soit également mise à la disposition des clients.

Le Superb lifting sera disponible en deux variantes – Sportline et L&K. Les deux voitures ont certaines différences visuelles.

Il y a pas mal de différences visuelles entre la Sportline et les variantes L&K. La variante Sportline est dotée d’une calandre noircie, d’ORVM noirs, d’un toit contrasté et d’inserts noir brillant sur les pare-chocs et le long de la fenêtre. La variante L&K obtient du chrome pour toutes les garnitures noires brillantes de la variante Sportline comme la calandre, les pare-chocs et la ligne Windown. Les ORVM sont cependant de couleur carrosserie dans le cas du L&K. En outre, les conceptions de roues en alliage pour les deux variantes sont très différentes. La Sportline obtient des alliages très sportifs tandis que la L&K adopte une approche plus classe. À l’intérieur, la Superb Sportline obtient un thème tout noir et une garniture rouge contrastée pour accentuer sa personnalité plus sportive.

Sous le capot, le lifting de la Skoda Superb sera propulsé par un moteur à essence 2,0 L TSI au lieu du moteur à essence 1,8 L du modèle BS4 sortant. Le moteur produit 190 ch et 320 Nm de couple maximal et il sera couplé à une boîte de vitesses automatique à double embrayage DSG à 7 vitesses, qui a été reprise de la voiture de pré-lifting. Le nouveau Superb devrait être un peu plus vif en termes de performances que son prédécesseur. Et comme nous l’avons déjà signalé, il n’y aura pas d’option de moteur diesel pour le nouveau Superb.

En parlant de changements sur le nouveau lifting BS6 Superb, la berline mise à jour reçoit un pare-chocs avant redessiné, une nouvelle calandre et une garniture chromée ajoutée entre les feux arrière à LED. À l’intérieur, la voiture contient plus d’équipements avec un nouveau groupe d’instruments numériques Virtual Cockpit, un système d’infodivertissement mis à jour et une recharge sans fil pour smartphone. Attendez-vous à ce que le prix du lifting de Skoda Superb en Inde soit légèrement supérieur à celui du modèle à essence sortant (Rs 25,99-30,99 lakh, ex-showroom).