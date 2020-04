Costumes, masques et accessoires de THE TICK d’AMAZON à la vente aux enchères

Communiqué de presse

Sur la liste des plus grandes séries télévisées annulées trop tôt, The Tick d’Amazon Prime se situe près du sommet, à côté de quelques autres classiques qui auraient pu être, auraient dû être, coupés dans leurs, bien, des nombres premiers.

Maintenant, les fans de la série devront se contenter non seulement de la prochaine meilleure chose, mais de la meilleure: une chance de posséder des articles importants de la série originale lors de la vente aux enchères exclusive THE TICK PRIME ORIGINAL du 27 mai, présentée par ScreenBid et Heritage Auctions. . Les enchères en ligne sont désormais ouvertes et l’enchère se déroulera en ligne sur HA.com.

Doux, sincère, sardonique – La troisième (et beaucoup de gens croient le mieux) à l’écran du créateur de Tick, Ben Edlund, aurait dû durer longtemps dans le futur. Au lieu de cela, le spectacle se déroulant dans The City où les super-héros sont réels (et souvent vraiment drôles) n’a duré que deux saisons et 22 épisodes de 2016 à 2019 – assez longtemps seulement pour vous donner envie de plus.

« Les choses peuvent être vénérées ou pourrir, et tout intérêt soutenu pour quelque chose comme ça signifie seulement qu’il a établi un véritable lien », a déclaré Edlund avant la vente aux enchères. « L’une des choses vraiment merveilleuses à propos de ce spectacle a été les artistes incroyables qui se sont réunis et ont transformé toutes ces idées en réalité. L’idée que cela continuera à procurer du plaisir est pour le mieux. »

En vente aux enchères, 129 pièces au total, dont des costumes complets, des masques et des modèles, des ponchos tachés de sang et des cartes d’identité AEGIS, des armes et des montres. Tout cela et un sac de croustilles – littéralement, car la vente aux enchères comprend même quelques sacs de collations à implanter salées par la mer. Parfait pour le fan dévoué – ou peut-être quelqu’un qui veut faire la saison trois dans son jardin.

Parmi les faits saillants de la série Prime qui a commencé comme un bulletin de bandes dessinées de 1986:

Le capot animatronique du Tick a été porté pendant la première saison de l’émission par l’acteur Peter Serafinowicz, qui est surtout connu pour son travail dans Shaun of the Dead, Spy, Guardians of the Galaxy et en tant que voix de Dark Maul. Les antennes à détection de danger et à articulation étrange du Tick prennent vie grâce aux piles et à la télécommande incluses dans la vente. Cet accessoire utilisé pour l’écran montre la manipulation, l’usure et l’utilisation.

Les fans qui veulent tout le big shebang bleu peuvent obtenir le costume de The Tick de l’épisode pilote, qui a servi d’introduction aux téléspectateurs de ce qu’Edlund appelait autrefois « ce mélange sanglant de comédie et de bienveillance ». Il s’agit de la tenue en caoutchouc et en tissu synthétique en vrac complète avec le capot et les gants portés par Serafinowicz lors de son introduction au compagnon devenu comptable à contrecœur Arthur Everest (joué par Griffin Newman). Le chanceux acheteur pourra enfin répondre au dilemme de The Tick: « Suis-je jamais nu … ou ne suis-je jamais nu? »

Ce costume d’épisode pilote Tick n’est que l’une des nombreuses tenues de série clés de la vente aux enchères.

Le costume de papillon porté par l’hésitant – et traumatisé – Arthur est également disponible dans la série de Griffin Newman. Cette super-combinaison indestructible (enfin, dans la série, en tout cas) – l’objet des désirs illicites des malfaiteurs – fournit l’entrée d’Arthur dans le monde de la lutte contre le crime et reste la tenue du héros réticent pendant toute la série. Il est livré avec une combinaison grise à capuche, un rembourrage des jambes, quatre paires de gants, des coudières et des genouillères, des protège-poignets et une paire de chaussures de taille 8. Et, bien sûr, il y a son sac à dos de stockage des ailes de marque – et une fausse épée, le tout en bon état.

La vente comprend également le costume de Lobstercules porté dans la saison deux par le homard humanoïde super fort (exprimé par Liz Vassey) forcé de tenir une banque après que des méchants ont pris ses enfants en otage. Le costume de Lobstercules comprend le masque, le capot, l’armure arrière, la plaque de poitrine, les coussinets d’épaule et de biceps, le costume de corps, les bottes de taille 14 et, bien sûr, les griffes de cascade.

La tête animatronique de Lobstercules est disponible séparément, la cerise effrayante sur le dessus du costume le plus élaboré de toute cette série. Bien sûr, les yeux de cette tête animatronique s’allument, grâce aux batteries incluses. Il y a aussi un porte-masque gravé « Lobstercules », une menace si croustillante.

Les autres points forts de cette vente sont le masque et le costume de la saison 1 du méchant Overkill.

Les deux articles étaient portés par l’ancien acolyte, membre de Flag Five et héros d’AEGIS devenu vigilant obsédé par l’élimination du criminel connu sous le nom de The Terror. Le problème est qu’Overkill est à la hauteur de son surnom: c’est un anti-héros violent et sombre – un « robot-ninja » équipé en cybernétique qui, comme Arthur, a été traumatisé par The Terror, qui lui a tout pris.

L’uniforme d’Overkill est en parfait état et comprend un grand costume musculaire, un grand body noir, le maillot de corps tactique qu’il porte sous son gilet pare-balles, un pantalon noir de taille 32, un pantalon de compression noir moyen et d’autres articles. Il comprend également son gilet avec armure, la ceinture utilitaire Overkill et une bandoulière entièrement remplie de munitions.

Les masques Overkill, dont un porté pendant la saison deux, sont disponibles séparément, tout comme ce masque de cascade de la saison un.

Un autre souvenir très convoité est le costume porté par Sage The Supernumerary dans le cinquième épisode de la saison deux intitulé « Magic is Real ». Sage est essentiellement le docteur Strange de la ville – c’est-à-dire qu’il est l’héritier de l’œil aveugle de Thirdarra, autrement connu comme le troisième mamelon qui vous regarde directement depuis son décolleté plongeant. Ce lot comprend cette coupe en V profond dans son costume bleu brillant, sa cape et ses gants jaunes et ses bottes noires et dorées. Tout ce dont vous avez besoin pour une équipe, car qui n’aime pas les équipes?

Mais il y a bien plus que des costumes disponibles dans la vente aux enchères exclusive THE TICK PRIME ORIGINAL du 27 mai.

Parmi les accessoires disponibles, il y a le fusil de chasse The Donnelly Gang utilisé dans le premier opus de la saison 2 « Holy Chowdah! » Arthur et The Tick sont à la banque déposant le chèque d’Arthur lorsqu’ils sont interrompus par The Donnelly Gang et Lobstercules L’un des Donnelly pointe son fusil de chasse sur The Tick et menace d’ouvrir le feu – à ce moment, le héros plie l’arme, ce que le soumissionnaire gagnant peut s’afficher comme un trophée précieux.

Parmi les articles les plus convoités de la vente aux enchères, on compte les fusées éclairantes Flock Flag Five données à The Tick, Arthur, Bronze Star, Sage The Supernumerary et Joan of Arc lorsqu’elles sont sélectionnées comme les nouveaux membres de Flag Five. Nous ne sommes pas sûrs qu’ils puissent encore être utilisés pour joindre le capitaine Rathbone sur une ligne sécurisée, mais ils sont livrés avec deux étuis et sont en bon état.

Il y a aussi du matériel de lecture: les mémoires de Midnight Good Intentions (car un chien peut écrire et parler, dans ce cas en utilisant la voix de l’acteur animé Tick Townsend Coleman), et la copie de la saison deux de Mme Lint du magazine Superhero Now avec Superian en couverture .

Autres éléments notables:

La tenue Dust de Mme Lint, qui comprend une veste en cuir Alexander McQueen de taille 40

La tenue Hobo de Tin Foil Kevin, avec sa casquette de complot

Le costume de l’agent-commandant Tyrannosaurus « Ty » Rathbone, y compris l’implant thoracique métallique du capitaine; et, séparément, sa ceinture utilitaire

Modèle de sous-marin Helicarrier du capitaine Rathbone

Carte d’identité AEGIC d’Arthur

Anneau d’Edgelord; et, séparément, casque et lunettes

Quelques-uns des articles disponibles dans une vente aux enchères épique ne manqueront pas de faire face au destin, à l’aventure et à la perte de sang.