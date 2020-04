God of War 5: Quand sortira-t-il? Tout ce que tu as besoin de savoir!!

– Publicité –



Le célèbre jeu God of War qui prend d’assaut la communauté des joueurs lors de sa première sur PS2 en 2005 est prêt à retrouver la saison 5. Et la franchise a confirmé God of War Saison 5.

Quand God of War 5 sortira-t-il?

Jusqu’à présent, rien n’a été notifié par Sony Interactive Enjoyment car le match est encore en phase de croissance. Cependant, les joueurs pourront mettre la main dans un avenir pas trop lointain sur God of War 5. Il a fallu 4 ans pour créer l’émission «God of War». Mais nous pouvons sûrement nous attendre à ce que cela ne prenne pas beaucoup de temps pour faire la suite. Nous pouvons trouver un jeu d’ordinateur qui est tout nouveau dans la vitesse au cours des 2 ans.

Kratos va-t-il mourir?

Nous ne pouvons pas supposer que Kratos expire dans God of War. Kratos est le joueur du sport et est un personnage important. De plus, God of War sera probablement laissé pour lancer la suite et garder la franchise.

Si Kratos expire à la suite, de nombreux cœurs se briseront. Il convient de noter que le sport populaire auprès des joueurs que les particuliers achètent PS. Plus nous approchons de la date de lancement de cette nouvelle version; nous aurons la possibilité d’imiter l’histoire et le gameplay.

Y aura-t-il de nouvelles armes?

Il peut y avoir des instruments. Nous pourrions spéculer, même si nous ne savons pas encore grand-chose sur le jeu. Nous pouvons acquérir des outils de combat avec des pouvoirs incroyables. L’équipe va avoir beaucoup de brainstorming.

De quoi parle God of War?

God of War est une franchise de jeux d’action-aventure créée par David Jaffe dans le studio Santa Monica de Sony. Cela a commencé en 2005 sur la console de jeux vidéo PlayStation 2 (PS2). C’est maintenant un titre phare pour la marque PlayStation, comprenant huit matchs sur plusieurs programmes.

Basé sur la mythologie, le récit suit un guerrier spartiate qui avait été dupé pour tuer ses proches par son maître, Kratos, le dieu de la guerre Ares. Cela déclenche une série d’événements qui se traduit par des guerres avec tous les panthéons.

L’âge de la mythologie grecque du spectacle voit Kratos suivre un cours de vengeance à cause des machinations des dieux olympiens. Bien que l’âge de la mythologie nordique, qui présente son fils Atreus en tant que protagoniste secondaire, révèle un Kratos âgé en voie de salut. Cela amène accidentellement les deux à combattre tous les dieux nordiques.

