SK Sturm Graz à la télévision gratuite! La Bundesliga aujourd’hui en direct et en direct

C’est le duel des deux suspendus. Le LASK et le SK Sturm auraient imaginé que le redémarrage soit sensiblement différent, il y a donc beaucoup à jouer pour les deux. SPOX vous montre où vous pouvez regarder le jeu sur la télévision gratuite, via livestream et en direct.

L’équipe de Graz a suivi le reste de la ligue en battant Hartberg, maintenant c’est au LASK de garder une qualification réaliste pour la Ligue Europa réaliste.

Les Linzers sont également sous pression. Le titre de champion peut presque être coché, car même si la pénalité est réduite, les Salzburgers se sont précipités. Cependant, l’équipe Valerien Ismael n’a pas encore cédé la deuxième place (sept points derrière). Contre le fond du groupe maître, le premier plein succès est urgent.

LASK – Sturm: Compositions possibles

LASK: Schlager – Filipovic, Trauner, Wiesinger – Renner, Michorl, Hollande, Ranftl – ​​Frieser, Raguz, Balic

Schlager – Filipovic, Trauner, Wiesinger – Renner, Michorl, Hollande, Ranftl – ​​Frieser, Raguz, Balic Disparus: Wostry (adducteurs), Goiginger, Potzmann (les deux après la rupture du ligament croisé)

Tempête: Siebenhandl – Hierländer, Jäger, Ljubic, Avlonitis, Sakic – Dominguez, Leitgeb – Kiteishvili – Friesenbichler, Despodov

Disparu: Geyrhofer (problèmes musculaires), Spendlhofer (raisons disciplinaires)

Groupe maître: la 27e journée

Ces trois rencontres sont au programme aujourd’hui:

LASK vs. SK Sturm à la télévision gratuite et en direct

le ORF est en direct à Linz et montre le jeu en entier, le début est à 20h15. Rainer Pariasek sera le modérateur; ses experts, comme d’habitude, sont Herbert Prohaska et Helge Payer. Cette fois, Oliver Polzer peut commenter.

Bien sûr aussi Ciel le jeu dans le programme, où il s’exécute juste après la conférence des premiers jeux Sky Sport Austria 1.

Si vous ne pouvez regarder que via le flux, vous pouvez profiter du hit via le ORF TVthek ou par Sky Go dans le livestream payant.3

Maître LASK? Ce sont les « champions d’automne » des dix dernières années 1/13 La Bundesliga autrichienne a suspendu ses opérations de jeu jusqu’au début du mois de mai en raison de la pandémie de coronavirus. Il n’est pas certain que la saison puisse ensuite se poursuivre et se terminer. 2/13 Si vous croyez les médias, une proposition de l’UEFA pourrait faire du leader de la ligue LASK un champion. Nous avons examiné quelles équipes nationales auraient remporté le titre au cours des dix dernières années après avoir joué dans les deux sens. 3/13 2009/10: Le SK Rapid Wien aurait pu cocher « Mission 33 » il y a longtemps s’il avait déjà terminé 18 manches. Avec 38 points, le Hütteldorfer avait deux points d’avance sur l’éventuel champion de Salzbourg, Rapid a terminé troisième. 4/13 2010/11: le SV Ried aurait pu se faire appeler champion d’Autriche deux fois de suite. Lors de la première saison, les Vikings sont devenus champions d’automne avec 34 points, mais sont revenus à la quatrième place. Sturm a remporté le titre. 5/13 2011/12: Au cours de l’année qui a suivi la victoire en coupe, l’équipe d’Innviertel a de nouveau pu décrocher le titre de champion d’automne avec 31 points. Salzbourg, à cette époque seulement à la cinquième place, est devenu champion, Ried seulement à la sixième place. 6/13 2012/13: Cette saison, les champions d’automne ne différaient pas de l’équipe qui était au sommet après 36 tours. Wiener Autriche était trop fort en cette saison record, 42 points portés à 82. 7/13 2013/14: L’année suivante, le champion d’automne obtient enfin le titre. Après seulement 18 tours, Salzbourg avait dix points d’avance sur le deuxième rapide et doublait les points à 80 points. 8/13 2014/15: Il n’y avait pas non plus de dépassement du double vainqueur la saison prochaine, l’équipe de Mozartstadt a augmenté les 38 points à 73 à la mi-temps et assuré le titre avant Rapid. 9/13 2015/16: À l’automne 2015, il semblait bon pour Wiener Austria d’interrompre la série de titres des taureaux. La moitié des violettes étaient au sommet avec 35 points, elles n’étaient finalement que troisièmes avec 15 points derrière Salzbourg. 10/13 2015/17: Liée au SCR Altach (36), la SK Sturm aurait pu célébrer son quatrième titre de champion à l’automne 2016 si la saison s’était terminée là-bas. Au final, ils avaient 21 points de retard sur Salzbourg et ont terminé troisième avec 60 points. 11/13 2017/18: Cette fois, ce sont les taureaux qui ont réussi à remporter le titre de champion d’automne avec 41 points en raison de la meilleure différence de buts par rapport à SK Sturm. Les 83 points après 36 manches ont établi un nouveau record dans l’ère des trois points. 12/13 2018/19: Lors de la première saison du nouveau mode avec douze équipes, Salzbourg était en tête du classement après 22 tours joués et 55 points dans le compte de crédit. La division des points n’a rien changé, elle était de douze points à la fin du LASK. 13/13 2019/20: Si la saison en cours était interrompue en raison du virus corona rampant et que le LASK était en fait sacré champion, ce serait la deuxième victoire de la ligue pour les Hautes-Autrichiennes après 1964/65. En 22 rounds, ils ont gagné 54 points.

Bundesliga en direct: Linzer ASK – Sturm Graz dans le téléscripteur en direct

Une alternative pour tous ceux qui n’ont aucun moyen de voir le jeu est sous la forme de notre LIVETICKER complet.

