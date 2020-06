Films Marvel MCU Phase 4

– – –

Les prochains films MCU Phase 4 Marvel n’incluront aucun X-Men autonome.

ou Fantastic Four, même s’ils ont des personnages que Disney contrôle actuellement après l’acquisition de Fox.

Mais un leaker affirme que l’un des mutants les plus connus sera publié à chaque fois que Black Panther 2.

dont la sortie est prévue début mai 2022.

Le cher membre de l’équipe X-Men et Avengers recevra soi-disant un costume fait d’un type différent de vibranium.

Tout est reporté pour le moment, ce qui signifie que les développements excitants des Avengers dont nous rêvions devraient attendre.

La pandémie a contraint Disney à reporter tous les films MCU Stage 4 de plusieurs mois.

Plus vite nous passerons par la phase 4, plus vite nous atteindrons les meilleures parties.

Cela ne veut pas dire que la phase 4 sera moins divertissante qu’auparavant.

Cependant, cette étape des aventures de Marvel sert de tremplin pour le prochain scénario majeur qui mettra fin à un film Avengers aussi épique que Fin du jeu.

Il s’agit d’une phase de reconstruction destinée à présenter de nouveaux méchants et de nouveaux héros.

y compris le remplacement des personnes décédées ou retraitées.

L’étape 4 installera également de nouveaux scénarios qui permettront à Marvel d’intégrer les personnages obtenus de Fox dans le mix MCU.

Nous ne savons pas comment Marvel va agir.

mais la phase 4 sera utilisée pour préparer l’arrivée de ces nouveaux personnages.

Et le membre X-Men dont vous avez le plus besoin pour combiner les Avengers pourrait faire ses débuts plus tôt que nous ne le pensions.

Nous avons des mutants dans les Avengers depuis des décennies.

Un mutant est actuellement le plus fort Avenger, par Kevin Feige.

C’est Wanda, bien sûr. Nous ne parlions tout simplement pas d’elle de cette façon.

C’est juste que personne n’a qualifié ces individus de mutants. Marvel n’a pas non plus été en mesure de présenter X-Men à travers la saga Infinity.

Quicksilver pourrait être de retour dans WandaVision, et les enfants imaginaires de Wanda et Vision sont également des mutants.

Marvel pourrait également trouver un moyen d’intégrer Deadpool quelque part dans la phase 4, en prévision de ce film Deadpool 3.

Mais les fans des membres de l’équipe X-Men doivent voir que rejoindre les Avengers est Wolverine. Il est facilement parmi les X-Men les plus évidents, et il semble également être un membre des Avengers de la bande dessinée.

Avoir les droits sur Wolverine et ne pas l’ajouter au MCU pourrait être une énorme erreur, et Marvel ne voudra probablement pas laisser passer l’occasion de réinventer Logan.

Un leaker MCU notable mais cryptique qui publie des informations sur Twitter a affirmé il y a quelques jours que Spider-Man pourrait avoir un brillant avenir dans le MCU, alors que Disney et Sony concluraient un nouveau partenariat.

Dans le même temps, il a également publié un message court mais potentiellement révélateur concernant Wolverine. «Le MCU est un endroit bien plus dangereux pour Wolverine que vous ne le pensez.

Il y a beaucoup de conseils à déballer dans cette conversation.

Tout d’abord, cela implique que Wolverine pourrait apparaître lorsque le 6 mai 2022.

lorsque Black Panther deux est censé être publié si la pandémie de coronavirus ne la retarde pas.

Cela suppose que Shuri ne crée pas d’apparence ailleurs, bien sûr.

Black Panther 2 était le tout premier film confirmé par Marvel au-delà de la liste MCU Stage 4, nous avons donc toujours supposé qu’il ferait partie de la phase 5.

Wardell indique également que Shuri inclut un avenir du MCU, quelque chose que nous avons toujours soupçonné pour l’intelligente sœur de T’Challa.

Il est également intéressant de noter que Shuri gagnera un nano costume pour Wolverine. Pour que cela se produise, Wolverine devrait être un participant clé dans le grand schéma de toutes choses.

On ne sait pas si ses griffes seront en adamantium ou non.

Cependant, la combinaison en vibranium doit être utile.

En fin de compte, Wardell a particulièrement mentionné le type de secousses que Shuri utilisera, et c’est le type antarctique.

C’est là que se trouve la Terre sauvage et où les X-Men peuvent apparaître dans les Avengers, sur la base d’une évasion précédente.

Wardell était le bailleur qui fournissait des détails précis sur l’intrigue Fin du jeu avant la première du film. il a donc accès à des sources internes.

Cela dit, rien ne garantit que ses prévisions les plus récentes se réaliseront.

