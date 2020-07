« Si vous voulez faire un tour de concours, mettez-moi »

« La maison forte » continue de donner des moments surprenants, l’un des derniers avec Fani Carbajo, qui aurait commenté (selon Ferre, il aimerait que son partenaire Christofer Guzmán s’en aille et Rubén Sánchez, qui était son amant dans « La Isla de les tentations « . Pour en parler et analyser le concours que fait le couple, ‘Save me’ a interviewé Rubén lui-même, qui n’a pas eu de filtres.

Rubén, dans «Sálvame»

« J’ai été surpris parce que je vois Fani très ennuyeuse; elle a besoin de plus de nourriture dans la maison », a commenté celui qui était son amant, ajoutant qu’elle voit la candidate « comme annulée » et note « qu’elle n’aime pas » et « qu’elle est toujours en combats ». Concernant Christofer, il estime qu ‘ »il reste toujours la même personne », « il semble anesthésié » et réitère ce qu’il a déjà commenté à d’autres occasions: « Ce garçon est un meuble ».

Une fois que cette question a été introduite, il avoue croire Ferre quand il commente que Fani aimerait que Rubén entre dans la téléréalité. « C’est un garçon qui dit la vérité en face et n’a pas besoin de mentir », dit-il dans ‘Sauve-moi’, bien qu’il soit perplexe: « Il me semble qu’après si longtemps, le commentaire reviendra. » Quelques minutes plus tard, une des questions les plus attendues viendrait, celle de savoir s’il serait disposé à participer à «The Strong House», auquel il a répondu: «Si vous voulez faire un concours de round, mettez-moi à l’intérieur.

Les prétendues infidélités de Christofer

Rubén assure ne pas croire du tout que Fani était une jolie femme. « Je le vois très voisin, dans un style différent et cela ne lui convient pas. J’ai mis la main sur le feu », confirme l’invité, qui, changeant de sujet, a déclaré quelque chose que Fani a avoué lorsqu’ils étaient ensemble sur l’île: « Il m’a toujours dit qu’il avait surpris plusieurs fois Christofer en train d’écrire avec un collègue. Il s’en fichait et lui a dit qu’elle était trop jalouse. «