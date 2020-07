Le meilleur d’Android: la mi-2020 est là!

Alors que les smartphones deviennent de plus en plus puissants et difficiles à distinguer, nous Autorité Android prenez notre travail pour vous aider à décider ce qui vous convient le mieux. Le marché regorge de capacités exagérées, de marketing hyperbolique et de critiques sponsorisées.

Nos prix Best of Android visent à lever toute incertitude en soumettant les meilleurs smartphones d’aujourd’hui à une batterie de tests uniques qui peuvent définitivement séparer la vraie affaire de la machine hype.

Nous vous fournirons toujours ces données si c’est tout ce qui vous intéresse, mais les actifs incorporels sont tout aussi importants.

Cette année, nous changeons les choses. Auparavant, nous nous étions concentrés uniquement sur les performances objectives – en identifiant le meilleur appareil absolu, quelle que soit la marque, le prix ou la région. Cela a parfois produit un gagnant évident comme le Galaxy Note 9 en 2018, ou un bouleversement majeur comme le Realme X2 Pro de l’année dernière. Mais il y a plus dans un téléphone que des performances brutes. Nous vous fournirons toujours ces données si c’est tout ce qui vous intéresse, mais les actifs incorporels – valeur, stabilité logicielle et historique des mises à jour, service après-vente, disponibilité générale – sont tout aussi importants. Pour choisir notre gagnant général en 2020, ils seront pris en considération de manière équitable, tout comme les données brutes.

Au cours de la semaine prochaine, nous vous présenterons les résultats de nos tests, en signalant les gagnants et les finalistes dans chaque catégorie d’objectifs, suivis de notre vainqueur du prix Best of Android Editor’s Choice. Ensuite, le vrai plaisir commence, alors que nous ouvrons à nouveau le vote au public Android le plus engagé dans la technologie – vous – pour notre prix du choix du lecteur mi-2020.

Un autre changement majeur cette année vient dans la manière des bâtons de mesure que nous utilisons. Les solutions tierces prêtes à l’emploi jouaient un rôle considérable dans «Best of Android», car nous savons à quel point notre public aime comparer ce qui est nouveau avec ce qu’il a dans sa poche. Mais la réticence de l’industrie à respecter ses propres règles a entraîné une distorsion des résultats obtenus par les applications d’analyse comparative accessibles au public. Certains fabricants augmentent les performances des appareils à des niveaux non naturels chaque fois qu’une application d’analyse comparative est identifiée, tandis que d’autres laissent leurs produits fonctionner normalement. Peu importe ce que vous pensez de cela, ce n’était pas un terrain de jeu égal. C’est pourquoi nous avons commencé à utiliser des indices de référence furtifs et à appeler les entreprises que nous avons surpris en train de tricher.

Cette année, nous allons encore plus loin. Toutes les données de performances et de batterie utilisées dans Best of Android: Mid-2020 proviennent d’une version personnalisée de Speed ​​Test G, l’idée originale de Autorité AndroidC’est Gary Sims. Parce qu’aucun fabricant ne mettra jamais la main sur ce code source, il n’y a aucun moyen pour eux de jouer le système. C’est le seul moyen de mesurer honnêtement les performances pures et prêtes à l’emploi.

Nous vous en dirons plus sur les tests que nous effectuons et pourquoi ils importent au fil de la semaine et notre équipe d’experts du secteur fournit les résultats qui comptent. (Remarque: pour être éligibles, les appareils ont dû frapper les étagères au cours du premier semestre 2020. Des téléphones comme le Sony Xperia 1 II, Google Pixel 4a et l’Asus ROG Phone 3 ne feront donc pas leur apparition avant notre fin de année Best of Android awards).

