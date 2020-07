Les fabricants de téléphones peuvent-ils un peu réduire le changement de marque?

Crédit: Dhruv Bhutani / Autorité Android

Poste d’opinion par Hadlee Simons

La pratique du rebranding des téléphones a atteint de nouveaux sommets en 2020 avec le Poco X2, qui est sorti en février. Près de deux ans après la sortie du Poco F1 pour redéfinir le produit phare abordable, le deuxième téléphone Poco était essentiellement un rechapé du Redmi K30.

Le changement de marque Poco ne s’est pas arrêté là non plus. Le Poco F2 Pro était connu sous le nom de Redmi K30 Pro en Chine et le tout nouveau Poco M2 Pro est en fait le Redmi Note 9 Pro indien (bien qu’avec une charge plus rapide pour être juste).

Xiaomi n’est cependant pas la seule entreprise à devoir freiner cette pratique, car de nombreuses marques se lancent dans l’action. Même OnePlus a flirté avec le rebranding dans le passé, comme le OnePlus X qui est pratiquement un clone de l’Oppo A30.

Comme nous l’avons vu précédemment, il existe un certain nombre de raisons valables pour renommer les téléphones en premier lieu. Le problème est quand il devient incontrôlable.

Il est parfois possible de renommer les téléphones

L’une des principales raisons de renommer un smartphone est de savoir si l’entreprise souhaite un moyen rapide et facile d’établir une nouvelle famille de téléphones sur un marché. Nous l’avons vu avec le Realme 1, qui avait été lancé sous le nom d’Oppo A3 le mois précédent. En réutilisant un modèle existant, une nouvelle marque ou sous-marque au sein d’une entreprise n’a pas à dépenser une tonne d’argent et de temps pour la recherche, la conception et le développement pour commencer.

OnePlus a également emprunté cette voie dans les premiers jours de la marque, avec le OnePlus X susmentionné ainsi que quelques autres téléphones. Mais les appareils récents comme les séries OnePlus 7T et OnePlus 8 indiquent une version plus originale.

Le changement de marque n’est pas toujours une mauvaise chose, car il existe plusieurs raisons valables de le faire.

Parfois, c’est le contraire. Autrement dit, l’entreprise possède un téléphone d’une gamme inconnue, mais veut être sûr qu’elle réussit sur un nouveau marché. Nous avons vu Huawei introduire le Nova 3E sur les marchés occidentaux et l’appeler P20 Lite, par exemple, car la série P est populaire en Occident. Nous avons vu la même chose avec le P40 Lite 5G, qui était connu sous le nom de Nova 7 SE sur d’autres marchés.

Pendant ce temps, Xiaomi a pris l’obscur Mi CC9 Pro et l’a introduit sur les marchés mondiaux sous le nom de Mi Note 10. Après tout, la série Mi CC est fondamentalement inconnue en dehors de la Chine, tandis que plusieurs téléphones Mi Note ont été vendus sur les marchés mondiaux. La société l’a également fait avec les Mi 6X et Mi CC9, qui sont respectivement devenus les Mi A2 et Mi A3 Android One.

Ce n’est pas correct de changer de marque tout le temps

Malheureusement, les entreprises mènent parfois des exercices de changement de marque frivoles et / ou excessifs pour leurs smartphones.

Nous avons vu Xiaomi lancer le Poco F2 Pro en Europe, même si le nom Redmi est incontestablement plus familier aux clients de la région.

En fait, la gamme 2020 Poco ne comprenait que des téléphones Redmi rebaptisés. Même le Poco M2 Pro, qui vient d’être lancé cette semaine, est essentiellement la variante indienne Redmi Note 9 Pro précédemment publiée, avec une charge plus rapide et un look à peine modifié. Au moins Xiaomi a fait plus d’efforts avec ces téléphones qu’avec le Poco X2 et Redmi K30 4G. Vérifiez ces appareils ci-dessous.

De plus, Huawei a lancé le même téléphone avec quatre (!) Noms différents en 2017, à savoir Honor 9i, Nova 2i, Maimang 6 et Mate 10 Lite. Avez-vous vraiment besoin d’un troisième ou quatrième nom de marque, et encore moins d’une seconde?

ZTE n’est pas non plus étranger à un changement de marque excessif. Son Axon 11 SE 5G sera apparemment connu sous le nom de A1 Alpha 20 Plus et de Blade V 2020 4G (bien qu’avec un changement de chipset). Encore une fois, ce n’est pas comme si le nom d’Axon n’avait pas été utilisé sur les marchés mondiaux auparavant, en raison d’appareils comme l’Axon 7, l’Axon 9 Pro et l’Axon 10 Pro.

Les consommateurs souffrent et les entreprises souffrent

Le plus drôle, c’est que les entreprises sont les premières à subir les conséquences d’une dépendance excessive au changement de marque. Les marques risquent de décevoir les consommateurs en créant un battage médiatique autour d’un produit déjà commercialisé. Quel est l’intérêt de nombreuses taquineries et baisses d’informations lorsque le produit final n’est pas réellement nouveau? Cela crée alors du scepticisme et une indifférence potentiellement absolue lorsque l’entreprise fait réellement quelque chose de nouveau.

Le changement de marque peut également affecter directement le résultat net d’une entreprise. Bien sûr, cela pourrait économiser de l’argent en giflant un nouveau nom sur un ancien téléphone, mais cela laisse de l’argent sur la table en ne fournissant pas un nouveau téléphone qui cible un segment différent du marché. En d’autres termes, les deux téléphones courent le risque de cannibalisation.

Renommer vos téléphones crée également un environnement déroutant pour les consommateurs. La personne moyenne pourrait se demander quelle est la différence entre deux téléphones apparemment identiques. Le service client pourrait également être une pierre d’achoppement. Contactez-vous Honor ou Huawei? Poco ou Xiaomi?

Les mises à jour sont un autre obstacle lorsqu’il s’agit de renommer les téléphones, car le micrologiciel doit généralement être adapté certains étendue pour chaque appareil. Et avec les mises à jour Android étant déjà un défi pour l’industrie, les entreprises peuvent se permettre des problèmes comme celui-ci.

La pratique est également doublement gênante lorsque certaines de ces mêmes marques se donnent beaucoup de mal pour prétendre qu’elles sont indépendantes. Par exemple, Poco a affirmé plus tôt cette année qu’il s’agissait d’une marque indépendante. Mais comment prenez-vous cette déclaration au sérieux à la lumière de leur portefeuille actuel d’appareils?

Il vous suffit de jeter un œil aux réponses sur le compte Twitter de Poco India pour voir ce qui se passe lorsque vous hype un téléphone uniquement pour révéler un appareil principalement renommé. Les amateurs ont vivement critiqué la société pour le Poco M2 Pro, même si le chargeur 33 W et le lanceur Poco sans publicité sont des ajouts raisonnables pour le prix. Quelle différence cela fait-il lorsque 99% du téléphone n’est pas d’origine au départ?

Rebranding avec modération

Il est tout à fait clair que la pratique du rebranding des téléphones est là pour durer, et il y a en effet des raisons impérieuses de le faire pour les fabricants. Renommer un téléphone ne signifie pas non plus que ce soit un mauvais téléphone – loin de là.

Cependant, il y a certainement une mauvaise planification / stratégie de produit pour changer le même téléphone trois ou quatre fois pour différentes régions. Et c’est certainement paresseux et myope de s’appuyer sur la pratique pour la plupart des produits de votre portefeuille.

En d’autres termes, cela ne nous dérange pas de voir un téléphone renommé de temps en temps quand cela a du sens (surtout si les économies sont répercutées sur les consommateurs). Les fabricants ne devraient tout simplement pas se fier à cette pratique en un rien de temps.

