Si Maruti WagonR 7 places a été lancé; Cela pourrait ressembler à ceci

Maruti WagonR est l’une des voitures à hayon les plus pratiques que vous pouvez acheter maintenant. Cependant, s’il s’agit d’un 7 places, il serait plus attractif pour les acheteurs.

Il y a quelque temps, des rumeurs suggéraient que Maruti prévoyait une version 7 places du WagonR. Pour couronner le tout, la Suzuki Solio a été repérée en faisant le tour des routes de Gurgaon, près de l’usine de Maruti Suzuki. Cependant, les rumeurs se sont estompées assez rapidement lorsque Maruti a laissé entendre qu’aucun tel produit n’était prévu.

Si Maruti prévoit d’apporter un 7 places abordable basé sur le WagonR, cela pourrait en fait ressembler à ceci. Ce rendu numérique est basé sur la génération actuelle WagonR, qui a été lancée l’année dernière. Les principales différences sont le derriere étendu qui pourra accueillir deux personnes de plus. Ensuite, il y a différentes roues en alliage, un revêtement en plastique sur les ailes et les rails de toit.

Cela ressemble à une version très possible du monospace 7 places basé sur Maruti WagonR. Vu les niveaux pratiques et la popularité du grand garçon, l’introduction d’une version plus grande de celui-ci séduirait les acheteurs du secteur privé et commercial. C’est l’une des voitures les plus vendues en Inde et n’a jamais connu de ventes ternes depuis les 21 dernières années.

Renault Triber est actuellement l’un des monospaces les plus abordables que vous pouvez acheter en Inde. Un peu moins de 4 mètres de long, la Triber est très pratique et la voiture Renault la plus vendue actuellement. Il est livré avec une liste de fonctionnalités décente, un moteur 1,0 litre économe en carburant et une configuration de siège flexible. De plus, c’est moins cher que l’Ertiga.

Des rapports suggèrent que de nombreux fabricants feignent de s’intéresser à ce segment. Maruti semble être la bonne marque pour le faire, car elle est en mesure de contrôler ses coûts et les gens préfèrent les voitures Maruti à toutes les marques du segment budgétaire. Le placer autour d’un Lakh plus coûteux que le WagonR, devrait faire l’affaire.

WagonR est proposé à partir de Rs 4,46 Lakhs à Rs 5,96 Lakhs (ex-showroom). Il rivalise avec les goûts de Hyundai Santro, Hyundai Grand i10, Tata Tiago, Renault Kwid et Datsun GO. Il est livré avec deux options de moteur, dont un trois cylindres de 1,0 litre et un quatre cylindres à essence de 1,2 litre.