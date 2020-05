Best Shot Review – HAWKEYE: FREEFALL # 5 ‘mérite une place sur votre liste de tirage’

Crédit: Kim Jacincto (Marvel Comics)



Crédit: Kim Jacincto (Marvel Comics)



Hawkeye: chute libre # 5

Écrit par Matthew Rosenberg

Art par Otto Schmidt

Lettrage de Joe Sabino

Edité par Marvel Comics

Avis de Pierce Lydon

«Évaluation Rama: 8 sur 10

Hawkeye est un personnage qui doit souvent se débrouiller seul. (Je veux dire, comment le gars de Marvel à l’arc et à la flèche est-il censé convaincre les fans?) Et heureusement, Matthew Rosenberg et Otto Schmidt sont tombés dans un joli groove avec l’Amaranthine Avenger. L’influence des courses passées avec le personnage est clairement ressentie, mais elle ne remplace pas le penchant de Rosenberg pour un dialogue insolent, et l’écrivain est suffisamment conscient pour pousser Clint sur une autre voie sans tailler trop près des autres héros de Marvel au niveau de la rue.

Hawkeye: chute libre est une bande dessinée d’aventure vraiment solide, mais avec une sensibilité comique moderne qui fait presque que Jake Peralta de Brooklyn Nine-Nine est devenu un super-héros. Sous la plume de Rosenberg, Clint veut toujours bien faire et fait de son mieux, mais ce n’est jamais assez – c’est le concept par excellence du héros Marvel. Et il est clair que l’écrivain s’amuse beaucoup ici. Entre Clint, Ronin, Kingpin, Hood et l’infirmière de nuit de ce numéro, Rosenberg frappe l’action, l’intrigue et les rythmes comiques sur presque toutes les pages. Cela donne une lecture assez fluide et divertissante.

Otto Schmidt est certainement d’une grande aide à cet égard. Les lignes de Schimidt sont souples et flexibles, prenant vraiment vie dans des séquences d’action. (Et sans doute, cela prend un coup lorsque le script exige qu’il doive simplement dessiner une salle de gens qui parlent.) Les grandes expressions faciales et le langage corporel se traduisent bien dans son style, sans jamais se sentir exagéré. J’adore son approche de la cape du Hood. Alors que Parker Hood devient de plus en plus agité, la cape prend vie engloutissant non seulement Hood lui-même, mais les panneaux dans lesquels il se trouve. Cela met encore plus l’accent sur le travail d’expression de Schmidt – ce qui serait une décision dangereuse pour un artiste de moindre importance.

Hawkeye: chute libre mérite une place sur votre liste de tirage. Bien qu’il n’ait pas la portée et l’échelle folles des autres titres Marvel, Rosenberg et Schmidt démontrent qu’il n’en a pas besoin. C’est à peu près au niveau de la rue comme les livres de Marvel au niveau de la rue et prouve que l’interprétation fade du personnage dans les films Marvel Studios est la mauvaise approche. (Sérieusement, qui est ce gars? Il vaut mieux être un Skrull.) Si vous cherchez un livre Marvel amusant et légitimement drôle cette semaine, ne cherchez pas plus loin que Hawkeye: chute libre # 5.