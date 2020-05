Le Treizième Docteur – Année 2 # 4

Rob Lake examine Doctor Who: The Treizième Doctor – Year 2 # 4…

Tout en essayant d’éviter un paradoxe temporel, les dixième et treizième médecins et leurs compagnons respectifs ont fini par travailler ensemble, et le numéro précédent s’est terminé avec les anges pleureurs aux portes de TARDIS avec le Nestene Concious également présent en 1969.

Au fil des histoires, cela a été une très bonne lecture, et comme quelqu’un qui n’a pas lu un Docteur Who bande dessinée avant que j’anticipe avec impatience le prochain numéro. Le principal attrait pour de nombreux lecteurs serait l’inclusion de David Tennant’s Ten, qui est sans doute la version la plus aimée du personnage à ce jour, et peut être utilisé comme un outil de marketing très intelligent. Cela ne veut pas dire que l’inclusion de Ten a surpassé Thirteen car ce n’est pas le cas et cela a toujours été une grande partie de l’aventure de Thirteen bien qu’avec Ten sur le côté.

Sans entrer dans le territoire des spoilers, ce dernier numéro fait un très bon travail pour attacher les extrémités lâches des trois numéros précédents – principalement avec le Nestene. Les Nestene ont travaillé loin dans le fond de l’histoire et pour moi, ils se sont sentis comme la pensée des Anges. Cependant, avec ce numéro de clôture, ils sont mis au premier plan et nos mannequins en plastique préférés ont leur moment sous les projecteurs.

Toute l’histoire a été cohérente tout au long. Bien qu’il s’agisse d’une histoire de Treizième Docteur, Ten a été un brillant compagnon en soi, et c’est formidable de voir les deux surmonter leurs différences et voir leurs ressemblances inévitables. L’inclusion des Anges Pleureurs et de la Conscience Nestène rappelle également les aventures précédentes, l’équipe comblant le temps perdu que le Docteur et Martha vivent dans l’épisode télévisé ‘Blink’.

Jody Houser a fait des merveilles en créant un conte de deux médecins coincés dans le temps, tout en gardant les aspects de ce qui fait Docteur Who génial. Alors que Thirteen et Ten volent la vedette à leurs compagnons, ce sont Graham, Yaz et Ryan qui ont finalement mis en place la prochaine aventure pour Thirteen, mais comme River Song dirait… «spoilers».

Évaluation: 10/10

