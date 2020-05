Motorola Moto G8 Power Lite avec batterie 5000mAh, appareil photo 16MP lancé en Inde pour Rs. 8 999

Motorola a lancé aujourd’hui son nouveau smartphone Motorola Moto G8 Power Lite qui élargira sa gamme de smartphones de la série G dans le pays. Le nouveau Motorola Moto G8 Power Lite a été lancé en Inde au prix de Rs. 8 999 et il sera disponible notamment via Flipkart à partir du 29 mai à 12h IST. Le nouveau Moto G8 Power Lite est le smartphone économique de la société dont le prix est inférieur à 10K.

Le nouveau Motorola Moto G8 Power Lite est livré avec un écran Max Vision ultra large de 6,5 pouces. Le téléphone est alimenté par un processeur octa-core MediaTek Helio P35 à 2,3 GHz couplé à 4 Go de RAM DDR3 et 64 Go + 256 Go de stockage.

Le Moto G8 Power Lite contient une grande batterie de 5000 mAh qui doit offrir plus de deux jours d’autonomie. Vous pouvez également diffuser de la musique pendant 100 heures ou regarder des émissions et des films pendant 19 heures. De plus, bénéficiez de plus de 35 jours en veille et sachez que vous avez le pouvoir quand vous en avez le plus besoin.

Côté caméra, le nouveau Motorola Moto G8 Power Lite arbore une configuration de caméra arrière triple comprenant une caméra principale 16MP, un objectif micro-vision et un capteur de profondeur. L’appareil photo dispose également d’un autofocus à détection de visage (PDAF).

Sur son dos, vous obtiendrez également un scanner d’empreintes digitales physique pour vous permettre de déverrouiller votre téléphone avec juste une touche de votre doigt. Le nouveau Motorola Moto G8 Power Lite sera disponible dans les couleurs bleu arctique et bleu royal.