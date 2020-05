Si je pouvais remonter le temps – / Film

Le nouveau Principe la bande-annonce est ici (après ses débuts en… * vérifie les notes *…Fornite), et pour le dire franchement, il règne. Plein d’action, plein de visuels époustouflants et, comme c’est un Christopher Nolan film, mystérieux comme l’enfer. Bien que cette bande-annonce révèle le plus sur le film jusqu’à présent – par exemple, c’est ne pas sur le voyage dans le temps, même si cela ressemblait à ça – il est toujours entouré de secret. Pour essayer de comprendre ce qui se passe ici, j’ai compilé un Principe panne de remorque, juste pour vous. Alors enfilez votre combinaison et votre masque à oxygène et préparez-vous à communiquer avec l’avenir.

Commençons par revoir la bande-annonce, d’accord?

Et maintenant, voici les moments d’ouverture.

L’une des nombreuses choses que je creuse à propos de cette bande-annonce: elle trouve un moyen créatif d’utiliser la tendance généralement agaçante du « teaser rapide devant la bande-annonce » que les bandes-annonces ont adoptée. Plutôt que de présenter des images de la bande-annonce à venir, Principe utilise d’autres moments pour créer l’ambiance. « Tout ce que j’ai pour toi, c’est un mot », dit un personnage joué par Martin Donovan. « Cela ouvrira les bonnes portes, et certaines des mauvaises aussi. » Il parle au personnage principal, joué par John David Washington.

Washington continue de se battre avec plusieurs hommes de main dans une cuisine d’hôtel ou de restaurant. Il a aussi un moment où il regarde avec envie Elizabeth Debicki passe (et pourquoi le blâmer?) avant de monter dans une voiture et de partir. Y a-t-il une romance entre ces personnages? Nolan crée-t-il une histoire d’amour qui ne fait pas une femme morte dedans pour une fois? Dans le monde de Principe, tout est possible.

« Pour faire ce que je fais », nous entendons Washington dire, « J’ai besoin d’une idée de la menace à laquelle nous sommes confrontés. » Cette narration se déroule sur un moment de la bande-annonce précédente: Washington et Robert Pattinson sur le point de tomber en haut un bâtiment. Cela semble étrange, mais c’est ce qui se passe – ils commencent par le bas puis se propulsent vers le haut, et il est clair qu’ils ne grimpent pas ou ne sont pas tirés. Au lieu de cela, il semble que le métrage tourne en sens inverse. Une autre allusion à l’intrigue du film.

Quant à cette «menace» dont parle Washington, on entend un personnage joué par Clémence Poésy disant: « Si je comprends bien, nous essayons d’empêcher la Troisième Guerre mondiale. » Cela cède la place à Washington dans ce qui semble être une sorte de laboratoire (Poésy porte même une blouse de laboratoire), s’approchant d’un plateau d’articles apparemment aléatoires – lentilles, boulons, engrenages. Et voici la grande révélation; la confirmation que tout n’est pas normal. « Je ne vois pas d’armageddon ici », déclare Washington. « Non, quelque chose de pire », répond Poésy. Washington a une main planant sur les objets, et l’un d’eux – une roue dentée – vole dans sa main, comme si sa main était magnétique.

Couper à: Michael Caine! Tous les films de Christopher Nolan sont tenus par la loi d’avoir Michael Caine en eux, et le voici. « Je suppose que vous avez un intérêt pour un certain ressortissant russe », dit Caine,

Ce ressortissant russe est le méchant du film, joué par Kenneth Branagh. Quel est son contrat? Selon Washington, Branagh peut «communiquer avec l’avenir».

Et juste au cas où vous pensiez toujours que c’est un film de voyage dans le temps, nous avons coupé à Washington et Pattinson ayant un convo sur Branagh et sa capacité à « communiquer avec l’avenir ». « Voyage dans le temps? » Demande Pattinson. «Non», répond Washington. « Inversion. » En d’autres termes, les personnages ne remontent pas dans le temps d’une manière traditionnelle de science-fiction. Au lieu de cela, ils reculent littéralement, comme si quelqu’un appuyait sur un bouton de rembobinage. Ça a l’air bizarre? C’est étrange. C’est le but. « Comment c’est ne pas voyage dans le temps? » vous demandez peut-être. Et bien… techniquement parlant, ça en quelque sorte est. Mais Nolan veut évidemment éviter tous les pièges et les questions sans réponse qui accompagnent les films de voyage dans le temps, alors il essaie quelque chose de différent.

Pour illustrer l’inversion, nous voyons Washington tirer un coup de feu sur un rocher géant. Ce rocher géant est la seule chose qui me jette vraiment dans cette bande-annonce – pourquoi la cible est-elle une paroi rocheuse? Pourquoi pas juste une cible de champ de tir ordinaire? Ce rocher est-il doté de pouvoirs spéciaux? Est-ce un morceau de Stonehenge, à la Halloween III: Saison de la sorcière? Ou est-ce juste un rocher? Nolan, salaud, réponds-moi.

En tout cas, alors que Washington pointe son arme, une balle vole en arrière, dans la chambre. « Vous ne le tirez pas », explique le personnage de Clémence Poésy. « Tu es l’attraper. «

Cela cède la place à ce que je suis sûr à 100% est une référence directe à La matrice, avec Washington disant « Whoa ». Chaque fois que vous créez une grande épopée de science-fiction qui joue avec les règles de l’espace, du temps et de la physique, elle est inévitablement comparable à La matrice. Je suis sûr que Nolan s’en rend compte et a délibérément lancé cela comme un grand clin d’œil au public.

Il y a plusieurs plans de personnages portant des masques à oxygène dans cette remorque. Washington en porte un à un moment donné, et ici, Branagh porte également un masque. De quoi pourrait-il s’agir? Juste une supposition: si les gens – pas seulement des objets comme des balles ou des roues dentées – sont également inverser en arrière, cela pourrait également affecter leur corps et ils pourraient avoir besoin d’aide pour respirer. Encore une fois, ce n’est qu’une supposition. Mais je pense aussi que Nolan utilise des masques similaires à la façon dont il a utilisé la « machine de rêve » dans Début – c’est une partie d’un appareil que les personnages utilisent pour reculer dans le temps.

Ce qui suit est une rapide série de temps d’action mettant en évidence toutes les choses folles et dangereuses qui se passent ici. Pour souligner à quel point tout cela est dangereux, nous allons ensuite à Branagh pour demander à Washington comment il aimerait mourir. Réponse de Washington: « Vieux ». «Ensuite, vous avez choisi la mauvaise profession», explique Branagh.

Voici l’argent tiré, qui souligne également le danger: un accident de voiture se produisant à l’envers. Je sais que vous pourriez dire que ce n’est pas si époustouflant – Nolan se contente de déplacer le film en sens inverse. Et pourtant, cette astuce d’édition simple est fantastique, semblable au retournement du tracteur et de la remorque Le Chevalier Noir.

L’action se poursuit et comprend également un moment où Elizabeth Debicki est prise en otage dans une voiture par Branagh. je vraiment espérons que Nolan ne va pas simplement avoir Debicki en place pour être une demoiselle en détresse, car ce serait très décevant.

Une autre grande pièce d’action a des personnages qui traversent un théâtre lors d’une représentation d’orchestre. Les spectateurs sont endormis (ou… morts?) Tandis que ceux qui courent portent à nouveau des masques, ce qui souligne encore plus l’utilisation de masques comme protection pendant l’inversion. Note: il est surprenant qu’ils aient inclus ce plan dans la bande-annonce – un plan de personnes qui semblent mortes et / ou incapables dans un théâtre. C’est forcément faire réfléchir les gens sur les circonstances Principe‘S release: une épidémie qui menace la vie et la sécurité des amateurs de théâtre. Ou peut-être que j’en lis trop. Peut-être que cet orchestre donnait juste un vraiment performances ennuyeuses, et tout le monde s’est endormi.

Un autre masque! Après une série de plans d’action supplémentaires, Washington demande: « Inverser l’écoulement du temps … ne sommes-nous pas ici maintenant signifie que cela ne s’est jamais produit? » Je ne sais pas, Principe. Le fait-il? À vous de me dire!

La bande-annonce se termine par un autre grand moment de tir: un avion s’écraser sur un bâtiment (au sol). Et cela vraiment on dirait que Nolan a écrasé un avion réel dans un bâtiment réel, parce que c’est le type de réalisateur qui peut s’en tirer avec ce genre de chose. Mais le vrai plaisir de ce moment n’est pas l’accident d’avion – c’est la plaisanterie légère et comique entre Washington et Pattinson. Cette bande-annonce montre que les deux ont une grande chimie ludique ensemble tout en prouvant que Nolan peut devenir drôle. C’est un réalisateur qui est souvent accusé d’être froid et clinique, mais Nolan peut faire de la comédie quand il le veut – et il est connu comme aimant MacGruber – donc j’aime qu’il laisse Washington et Pattinson s’amuser un peu. « Vous voulez écraser un avion? » Demande Washington. «Pas du ciel», répond Pattinson. « Ne sois pas si dramatique. » « Eh bien, quelle est la taille d’un avion? » demande Washington. «Cette partie… est un peu dramatique», répond Pattinson. Plan d’une énorme explosion d’avion.

Et voici le stinger: plutôt que de fournir une date de sortie, la bande-annonce se termine simplement par « Coming to Theatres ». Pour le moment, Warner Bros. prévoit toujours de sortir le film le 17 juillet. Avant que la bande-annonce ne tombe hier, le responsable Principe Twitter compte a supprimé toute mention de cette date, ce qui porte à croire que la libération allait être officiellement repoussée. Cependant, depuis la fin de la bande-annonce, la date du 17 juillet est de retour sur la page Twitter. Alors qu’est-ce qui se passe ici? Simple: Warner Bros. et Nolan toujours vouloir pour sortir le film en juillet, mais en ne mettant pas la date dans la bande-annonce, ils n’ont pas à s’inquiéter de la confusion si le film est poussé, disons, en août. Ou novembre. Ou 2021. Tout ce que vous devez savoir, c’est que Principe arrive définitivement au cinéma. Un jour.

