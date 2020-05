DC lance un nouveau catalogue de sollicitations

Crédit: DC



Parce que DC a adopté un « modèle multi-distributeurs » qui inclut désormais Diamond Comic Distributors, Lunar et UCS, l’éditeur avait apparemment besoin de créer un nouveau catalogue de sollicitation mensuel qui n’était pas exclusif à Diamond, et vendredi, ils ont annoncé que cela prendrait la forme de DC Connect.

« Ce catalogue téléchargeable, uniquement numérique, contient des informations de sollicitation pour les bandes dessinées, les romans graphiques originaux, les éditions collectées et les objets de collection de DC – et ce n’est que le début! » lit la description de DC.

« Dans les mois à venir DC Connect mettra à jour et évoluera afin de maximiser les avantages de son format numérique. Les prochains numéros comprendront un contenu élargi, comprenant des interviews de talents, des pages d’aperçu des histoires à venir, des coulisses de projets en développement, du contenu multimédia, et plus encore!

« Le catalogue aura également un nouveau look et une nouvelle présentation par rapport à son prédécesseur, Aperçus DC, ce qui rend plus attrayant et plus facile d’obtenir les dernières informations sur les projets de bandes dessinées DC actuels et futurs. «

La première couverture de DC Connect présente des illustrations de Jason Fabok et Brad Anderson pour August’s Batman: Trois Jokers. Le pdf complet est téléchargeable maintenant sur www.dccomics.com/connect.