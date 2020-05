Les fans d’horreur ont eu un régal car la série Conjuring 3 est là

– Publicité –



Conjuration de 3 mises à jour: Films paranormaux occupent une place spéciale dans l’industrie du divertissement, ce qui la rend très appréciée de ses fans. La franchise Conjuring a été l’une de ces franchises de films qui maintient tous ses supporters sur le bord de leurs sièges tout en regardant ses films. Heureusement, nous avons bientôt une autre vidéo de The Conjuring. Oui, The Conjuring 3 ou The Conjuring: Le diable m’a fait le faire est attendu bientôt. Mais à quelle vitesse, non?

Eh bien, voici tout ce que vous devez savoir The Conjuring 3 ou The Conjuring: Le diable m’a fait le faire avec ses autres mises à jour récentes.

Quand The Conjuring 3 devrait-il sortir?

Nous ne savons pas encore si le film sera repoussé ou non, mais s’il n’est pas affecté par l’épidémie de pandémie, nous aurons probablement le film à la date de sortie annoncée, le 11 septembre. cette année.

Qui fait partie de la distribution de The Conjuring 3?

– Publicité –

Le casting de The Conjuring 3 est censé amener Vera Farmiga comme Lorraine Warren, Patrick Wilson comme Ed Warren, Ruairi O’Connor comme Arne Cheyenne Johnson, Sarah Catherine Hook comme Debbie Gletzel, Charlene Amoia comme Judy Gletzel, Paul Wilson comme Carl Glatzel et beaucoup plus.

Quelle est l’intrigue et la bande-annonce de The Conjuring 3?

La bande-annonce officielle du film The Conjuring: The Devil Made Me Do It n’est pas encore sortie. Le titre du film lui-même suggère beaucoup de choses sur l’intrigue du film. Le film tourne autour d’un suspect de meurtre qui prétend être en possession d’un esprit mauvais tout en commettant le crime de meurtre et qui choque l’enquêteur paranormal The Warrens.

Pourquoi les excitations sont-elles élevées pour le film?

Le film The Conjuring: The Devil Made Me Do It a laissé les fans du film curieux de l’histoire du film qui est basée sur des incidents de la vie réelle et, plus important encore, les Warrens seraient de retour pour leurs fans.

– Publicité –