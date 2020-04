Shane Richardson retire son nom du poste de PDG de la LNR, défend Todd Greenberg

L’ancien patron des Souths, Shane Richardson, a retiré son nom de la course pour devenir le prochain PDG de la LNR, critiquant le traitement de l’ancien patron de la ligue, Todd Greenberg.

Greenberg a démissionné de son poste la semaine dernière à la suite de la révélation de la situation financière désastreuse de la ligue, une situation dont il a été blâmé.

Après la démission de Greenberg, le nom de Richardson a été annoncé comme un successeur potentiel, avec les goûts de la légende de la ligue Phil Gould, mais après avoir récemment démissionné, l’ex-directeur général des Souths n’a aucune intention d’être le patron de la ligue.

« J’ai vraiment intérêt à aider le jeu là où je peux, (mais) diriger la LNR n’est pas quelque chose que je veux particulièrement faire », a-t-il déclaré à 2 Go. L’équipe d’appel continu.

« C’est un travail très difficile et je suis sûr que la femme et la famille de Todd Greenberg sont extrêmement heureux qu’il soit à la maison avec eux maintenant à cause de la merde qu’il a endurée. »

« Cela rend très difficile le rôle. »

Shane Richardson n’a aucun intérêt à devenir le prochain PDG de la LNR après la démission de Greenberg (Getty)

Lorsqu’on lui a demandé si la critique adressée à Greenberg pour le sort de la LNR était injuste, Richardson n’a pas tiré un seul coup de poing.

« Complètement et totalement (injuste) », a-t-il déclaré.

« Les gens parlaient du PDG et la balle s’arrête avec lui, mais il a pris un travail très intenable en premier lieu.

« Il n’a pas conclu l’accord initial qui a mis la LNR dans la position dans laquelle il se trouve. Il a certainement eu beaucoup de courage à le faire et à la fin de la journée, c’était une tâche très difficile.

« Il s’est effondré avec le virus, mais de nombreuses entreprises se sont effondrées avec le virus.

« Que quiconque s’assoie là-bas et dise que Todd n’a pas fait de son mieux et qu’il n’avait pas le jeu à cœur ou qu’il n’a pas répondu à chaque appel quand les gens l’ont appelé, c’était l’une des plus grandes choses de mon temps, il était toujours là si vous le contactiez, ils ne connaissaient pas Todd Greenberg. «

Richardson croit que Todd Greenberg a hérité d’un calice empoisonné en tant que PDG de la LNR en 2016 (AAP)

Richardson a souligné l’accord selon lequel la LNR a été obligée d’emprunter 50 millions de dollars aux radiodiffuseurs comme l’une des principales raisons pour lesquelles Greenberg « a hérité d’un calice empoisonné ».

« L’expertise de créer de l’argent, comme Andrew Abdo qui est excellent dans ce qu’il fait, et l’expertise du football sont deux compétences différentes », a-t-il déclaré.

« C’est un monde très difficile d’avoir une seule personne opérant ces deux ensembles de compétences. Je pense vraiment que (Greenberg) a hérité d’un calice empoisonné.

« Vous me dites dans le monde des affaires, n’importe quelle entreprise dans le monde, obtient 2 milliards de dollars et doit ensuite emprunter 50 millions de dollars aux personnes dont ils viennent de recevoir 2 milliards de dollars pour réellement générer des liquidités au cours des 18 prochains mois.

« Quel genre d’accord est-ce? Quel genre d’entreprise a cela comme point de départ? Vous commencez 50 millions de dollars derrière le huit-ball avant d’aller plus loin.

« Donc, au lieu de prendre des décisions pour la totalité du jeu, vous prenez vraiment des décisions au jour le jour. »