Chris Hemsworth aime le scénario de Thor Love and Thunder – / Film

Thor: Ragnarok a fini par être le meilleur Thor film parce qu’il était prêt à se détacher, à embrasser l’humour et à prendre des risques. Mais selon l’étoile Chris Hemsworth, nous n’avons encore rien vu. Selon l’acteur, le script de Thor: Amour et tonnerre, le suivi de Ragnarok, est encore plus étrange et plus sauvage que ce qui a précédé.

Comme je dois le faire pour toutes les histoires comme celle-ci, permettez-moi de jeter un avertissement: chaque fois que quelqu’un impliqué dans un film chante les louanges de ce film avant même qu’il ne soit fait ou publié, nous devons le prendre avec un grain de sel. Pratiquement aucun acteur, scénariste, réalisateur, etc. ne risquerait de nuire à leur projet avant sa sortie et de dire: «Les gars, ça va sucer! » Cela arrive rarement.

Maintenant que cela n’est pas réglé, examinons les commentaires les plus récents de Chris Hemsworth concernant le Thor: Amour et tonnerre scénario. Hemsworth, qui peut actuellement être vu en train d’assassiner un milliard de personnes dans le film Netflix Extraction, est apparu sur Jimmy Kimmel Live (via Geek Tyrant), et a parlé de la Amour et tonnerre scénario de l’auteur-réalisateur Taika Waititi.

Selon Hemsworth, Amour et tonnerre est « l’un des meilleurs scripts » qu’il ait lu depuis des années. Hemsworth a ajouté: «C’est Taika à son plus extrême et à son meilleur. Si la version que je lis est celle avec laquelle nous allons courir, ça va être assez fou… Ça fait Ragnarok se sentir comme un film vraiment banal, vraiment sûr. Ce nouveau film donne l’impression que nous avons demandé à un groupe de 10 ans ce qu’ils voulaient voir, puis nous avons simplement dit oui à chaque chose. »

En plus de Hemsworth, Tessa Thompson est configuré pour revenir. Et il en est de même Natalie Portman, reprenant son rôle de Jane Foster, qui deviendra l’incarnation féminine de Thor. Portman n’est pas apparu officiellement dans un film Marvel depuis Thor: Le Monde des Ténèbres « Des images inutilisées d’elle ont été réutilisées pour Avengers: Fin de partie. Font également partie du casting: Christian Bale, qui s’apprête à incarner le méchant du film.

Thor: Amour et tonnerre devrait arriver le 18 février 2022.

Articles sympas du Web: