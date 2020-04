Famous Faces & Funnies remplace FCBD avec une enchère Facebook de 26 heures

La semaine dernière, Bleeding Cool a publié un article sur Aaron Haaland de la vente aux enchères en direct de 24 heures d’une bande dessinée sur Facebook. Il s’avère que, Rick Shea of Famous Faces & Funnies, également de Floride, a le mérite d’avoir mis Aaron en marche et vient de fêter son deuxième anniversaire des enchères en direct sur Facebook.

Puisqu’ils ne peuvent pas avoir le Free Comic Day cette année, où ils ont normalement plus de deux mille personnes, ils vont plutôt faire une vente aux enchères Facebook Live de 26 heures sur la période, une heure pour chaque lettre de l’alphabet. Ils se concentreront sur la vente de bandes dessinées et ne feront pas de jouets ou d’interviews de créateurs car ils ont plus de 200 000 anciens problèmes et veulent en faire autant que possible.

Famous Faces & Funnies effectuera une expédition USPS forfaitaire de 8 $ partout dans le continent américain, peu importe le nombre et promettra au moins une bande dessinée gratuite par heure. Ils donnent également toujours une carte-cadeau de 25 $ au hasard à quelqu’un qui a partagé leur événement et ils s’engagent à une carte-cadeau de 25 $ supplémentaire pour chaque centaine d’actions qu’ils obtiennent. Ils donneront à chacun deux bandes dessinées gratuites du passé du FCBD ou d’autres livres en dollars d’une petite sélection, et ajouteront des bandes dessinées supplémentaires pour chaque 25 $ supplémentaires dépensés.

Famous Faces & Funnies débutera à midi HE (9h PT, 17h BST) le 2 mai et continuera jusqu’à 14h le 3 mai (11h PT, 19h BST) pour ceux qui veulent suivre. Alors, quelqu’un veut-il me rejoindre? Je pourrais certainement être là pour les lettres antérieures et postérieures de l’alphabet. A-G, puis à nouveau autour de la lettre T.

Vous pouvez également garder un œil sur les derniers effets sur l’industrie de la bande dessinée de la situation mondiale actuelle avec ce lien, tous prêts à être mis en signet.

.

La publication Famous Faces & Funnies remplace FCBD avec une enchère Facebook de 26 heures, apparue en premier sur Bleeding Cool News And Rumors.