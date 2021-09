Sex and the City : les raisons de l’absence de Kim Cattrall dans la suite And Just Like That…

Les rumeurs récentes selon lesquelles HBO a déjà une date prévue pour la suite de Sex And The City, intitulée And Just Like That, les fans fidèles de la série ne peuvent s’empêcher d’accueillir la nouvelle avec une excitation douce-amère en se rappelant les raisons pour lesquelles l’une des actrices les plus emblématiques de la série n’apparaîtra pas dans sa renaissance.

Alors que les fans attendent la confirmation officielle que And Just Like That, la suite tant attendue de Sex and the City, sortira plus tôt que prévu par HBO, ils ne peuvent s’empêcher d’imaginer combien il aurait été merveilleux de revoir Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) et Charlotte (Kristin Davis) réunies à l’écran avec la pétillante Samantha Jones (Kim Cattrall).

Les rumeurs de la rivalité en coulisses qui se passe dans Sex and the City ont commencé presque depuis le début

Bien que pour ceux qui ont suivi de près l’actualité de ce qui est arrivé au célèbre quatuor d’actrices au fil des ans depuis leur passage dans la série, il n’est pas surprenant que Kim ne soit pas vue dans quoi que ce soit lié à Sex and the City. Bien qu’il y ait toujours une lueur d’espoir qu’un miracle se produise, ce ne sera pas le cas. Nous ne reverrons plus jamais Samantha Jones, interprétée par Kim Cattral, à moins que ce ne soit dans une rediffusion de la série ou dans les deux films suivants dans lesquels elle a joué.

Ce n’est un secret pour personne que Kim Cattrall a passé ces dernières années à travailler sur d’autres projets et à essayer de prendre ses distances avec Sex and the City, notamment avec ses anciennes co-stars de la série. Surtout de la part de Sarah Jessica Parker, qui s’est fait connaître par son rôle principal de Carrie Bradshaw et avec qui elle a eu une relation tendue lorsqu’elles ont travaillé ensemble. Cette situation a tourné beaucoup plus au vinaigre quelque temps plus tard, comme Kim elle-même l’a révélé dans certaines interviews et surtout par le biais d’un message explosif, après que Parker a publiquement condoléances à la mort de son frère en 2018.

“Votre contact continu est un rappel douloureux de la cruauté dont vous avez fait preuve à l’époque et aujourd’hui. Laissez-moi être très clair (si je ne l’ai pas déjà été) Vous n’êtes pas ma famille. Tu n’es pas mon ami. Je vous écris donc pour vous dire une dernière fois d’arrêter d’exploiter notre tragédie pour restaurer votre masque de ‘bonne fille'”.

Les rumeurs sur la rivalité qui règne dans les coulisses de Sex and the City ont commencé presque dès que le personnage de Kim Cattrall a commencé à prendre le dessus sur celui de Sarah Jessica Parker, étant donné que cette dernière était le personnage central de la série. À l’époque, la belle Samantha, désinhibée et aux mœurs légères, qui travaillait comme publiciste et avait du mal à nouer des relations durables avec ses partenaires, était incontestablement au centre de l’attention et éclipsait le reste du casting.

C’est un fait que Kim Cattrall ne sera pas vue dans quoi que ce soit en rapport avec Sex and the City et Sarah Jessica Parker.

Au cours des six saisons de Sex and the City à l’écran, et derrière l’énorme succès qui lui a valu d’importantes accolades et récompenses de la part de l’industrie du divertissement, une intrigue non confirmée à l’époque, faite de rivalités, de problèmes d’ego et d’un âpre conflit salarial (qui s’est aggravé lorsque Parker est devenu l’un des producteurs exécutifs de la série), a commencé à émerger. Elle a fini par devenir publique et notoire lorsque le troisième film de la suite de la série a été annulé en 2017.

Pour l’instant, comme la série originale de 1998, And Just Like That suivra le groupe familier d’amis maintenant dans la cinquantaine (mais sans Samantha) vivant à New York et parlant ouvertement de sexe, de féminisme et d’autres sujets controversés à une autre étape de leur vie. La plupart des acteurs originaux ont signé pour revenir, Chris Noth dans le rôle de Mr.Big, Willie Garson, Mario Cantone, Evan Handler et David Eigenberg, rejoints par de nouveaux interprètes.