Helsinki meurt-il dans la saison 5 de La Casa de Papel ?

Helsinki ou Mirko Dragic (Darko Perić) est l’un des protagonistes de La Casa de Papel, la série dramatique d’action-drame espagnole massivement populaire. Il fait partie de l’équipe du professeur (Álvaro Morte) depuis le début. C’est un mercenaire serbe et le cousin d’Oslo. Après le cambriolage de la Maison Royale de la Monnaie d’Espagne, il s’est caché avec Nairobi (Alba Flores). Cependant, lorsqu’ils apprennent que les autorités ont pris Rio (Miguel Herrán), ils se réunissent avec le reste de l’équipage pour le cambriolage de la Banque d’Espagne.

Helsinki est là lorsque Gandia tue Nairobi et pleure ensuite son ami. Dans les scènes finales de l’épisode 3 de la saison 5, Sagasta (José Manuel Seda) et son unité militaire d’élite font irruption dans la banque depuis le toit. Helsinki est pris dans l’explosion qui s’ensuit et une statue de marbre lui tombe dessus. Si vous vous demandez s’il survit à la cinquième saison de La Casa de Papel, nous avons ce qu’il vous faut.

Helsinki meurt-il dans La Casa de Papel ?

Non, Helsinki ne meurt pas dans la saison 5 de La Casa de Papel. Il survit à l’explosion, mais une de ses jambes reste coincée sous la statue. Alors que l’unité de Sagasta se rapproche de lui, Palerme (Rodrigo De la Serna), avec qui Helsinki a développé une relation amoureuse, mène une opération de sauvetage. Il tire une roquette sur les soldats, blessant plusieurs d’entre eux et forçant l’unité à construire une position défensive autour d’eux.

Pendant ce temps, Palerme atteint Helsinki avec Bogotá et Rio et découvre que leur complice est en très mauvais état. Toujours pragmatique, Helsinki suggère à Palerme et aux autres de lui amputer la jambe. La statue a brisé son fémur, son tibia et son genou. Helsinki sait qu’il va perdre la jambe ; si ce n’est pas à la banque, alors à l’hôpital. Mais Palerme refuse catégoriquement. Alors qu’Helsinki est en état de choc, Rio repère une poutre cassée et la pointe vers Palerme. Bogotá demande à Palerme et aux autres des tirs de couverture alors qu’il accompagne Rio pour récupérer le faisceau.

Ils l’utilisent ensuite comme levier pour retirer la statue de la jambe d’Helsinki. Il est ensuite transféré dans une pièce sécurisée. Cependant, Tokyo, Denver et Manille sont pris au piège avec les soldats à l’intérieur du musée et sont complètement coupés des autres membres de l’équipe.

Alors que le reste des voleurs tentent de sauver leurs trois camarades, Stockholm reste avec Helsinki. Plus tôt, elle a tiré sur le père biologique de son enfant. Elle est clairement traumatisée et commence à halluciner. Un soldat vétéran, Helsinki reconnaît immédiatement les signes de traumatisme en elle. Il lui demande de la morphine, mais Stockholm semble prendre la seule fiole et s’en injecter. Si tel est bien le cas, alors Helsinki doit être dans une douleur atroce. Les prochaines heures décideront s’il vit ou non.