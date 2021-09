La Casa de Papel saison 5 : A quelle heure sortent les nouveaux épisodes en France sur Netflix ?

in

L’attente touche à sa fin ! Des millions de fans à travers le monde attendent avec impatience la sortie officielle de la cinquième saison de La Casa de Papel, dont la première partie était annoncée pour ce 3 septembre sur Netflix.

Tant les acteurs que le public de la production attendaient ce moment depuis plus d’un an. En mai 2020, la quatrième saison a été lancée, laissant les fans de l’histoire dans l’angoisse et l’incertitude.

De quoi parle la série La Casa de Papel ?

Créée par Alex Pina, la série La Casa de Papel s’inspire du protocole du braqueur de banque Willie Sutton qui a imaginé plus de 100 hold-up en se déguisant et en trompant les gens, sans avoir besoin de tirer sur qui que ce soit. Cela lui a rapporté 2 millions de dollars dans les années 1920-1950.

La série raconte l’histoire d’un gang de braqueurs qui commet deux vols sans précédent à Madrid : le premier à la Casa de la Moneda et le second au Banco de España (le lieu où les personnages se rencontrent toujours selon l’histoire).

Au fur et à mesure que les braquages ont lieu, la production raconte les histoires personnelles des braqueurs, qui ont captivé le public avec des noms de villes comme “Tokyo” (Úrsula Corberó), “Rio” (Miguel Herrán), “Berlin” (Pedro Alonso), “Nairobi” (Alba Flores), “Denver” (Jaime Lorente), “Stockholm” (Esther Acebo), “Lisbonne” (Itziar Ituño) et d’autres encore… Le tout dans le cadre d’un plan coordonné par “Le Professeur” (Álvaro Morte).

A quelle heure sort La Casa de Papel 5 en France

Le volume 1 de la cinquième saison, composé de 5 épisodes, sera disponible sur la plateforme Netflix à partir du 3 septembre, tandis que la partie 2 arrivera le 3 décembre. Si vous voulez voir la première série d’épisodes avant tout le monde et en discuter avec vos amis, vous devrez être devant votre écran dès le matin. En effet, en France, la saison 5 de La Casa de Papel sera disponible ce vendredi 3 septembre à 9h01 précise.

La Casa de Papel 5 : Entre théories et adieux

La quatrième saison de l’histoire s’est terminée par les adieux à l’un des personnages préférés de l’intrigue : “Ágata Jiménez, alias Nairobi” (Alba Flores) qui devrait être une invitée spéciale dans l’un des derniers chapitres.

Au milieu des hypothèses fatalistes selon lesquelles tous les braqueurs perdent la vie en essayant de quitter la banque espagnole, la seule chose que l’on sait vraiment est que dans la dernière scène, Alicia Sierra (Najwa Nimri) pointe une arme sur le “Professeur” qu’elle a trouvé dans sa cachette.

“Échec et mat, fils de pute…” dit Alicia… et avec cela, elle a gardé tous les fans que nous sommes piégés depuis l’année dernière dans un suspense qui n’a toujours pas de fin.

Spoiler : Que peut-on attendre de La casa de Papel 5 ?

Rappelons que la bande de braqueurs a été enfermé pendant plus de 100 heures dans la Banque d’Espagne ; bien qu’ils aient réussi à sauver Lisbonne, ils vivent l’un de leurs pires moments après avoir perdu Nairobi.

Ainsi, la guerre commence et nous voyons comment la bande devra faire ressortir son côté le plus dur pour survivre dans l’angoisse, les armes et le désespoir de ne pas avoir de plan ferme.

Alors qu’il semble que rien ne puisse empirer, un nouvel ennemi arrive, bien plus puissant que tous les précédents : l’armée. “Le professeur” révèle que le déversoir a été découvert au moment où le colonel Tamayo se prépare à entrer dans la Banque d’Espagne.