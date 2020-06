Seven Deadly Sins Saison 4: Date de sortie, distribution et intrigue

– – –

Mises à jour de la saison 4 de Seven Deadly Sins: «Seven Deadly Sins», un anime japonais. La série est basée sur une série de mangas écrite par Nakaba Suzuki. La série a été lancée sur la chaîne JNN. Il a été diffusé pour la première fois le 5 octobre 2014. Depuis, l’émission a gagné en popularité dans le monde entier. Une autre partie, la saison 4, est en route. L’attente est terminée!

La date de sortie de Seven Deadly Sins Saison 4

La date officielle de la sortie de l’émission a été déclarée. Enfin, la date exacte de sortie est le 15 octobre 2020. Elle est légèrement retardée en raison de la situation pandémique. De nombreux projets dans l’industrie cinématographique ont été suspendus.

Heureusement, c’est différent pour ce spectacle. Seven Deadly Sins sera diffusé sur les écrans de JNN, MBS et TBS le 15 octobre 2020. Il est également possible de regarder l’émission sur la plateforme de streaming, Netflix, Amazon Prime et Funimation.

Le casting de sept péchés capitaux

Le casting comprend Meliodas, Elizabeth, King Arthur, Zeldris. Aussi, Demon King, Harlequin, Ban et autres.

The Plot of Seven Deadly Sins Saison 4

Au cours de la dernière saison, Elizabeth et Derieri se sont échappés du territoire d’Estarossa. Cependant, Estarossa les piège à nouveau. Maintenant, pour les sauver vient Sariel et Tamiel. Ils ont tous deux montré leur force en se battant contre Estarossa. Malheureusement, Estarossa est resté indemne après son combat avec Sariel et Tamiel. Estarossa a émergé comme Meliodas qui a perdu la tête.

Il est prévu que Estarossa sera encore plus dangereux au cours de la prochaine saison. Elizabeth et Derieri s’inquiètent également de ce qui va se passer. Bien sûr, les dangers sont évités alors qu’Estarossa est en fuite. Ajoutant à l’inquiétude est le fait qu’Estarossa s’est présenté comme Melidoas.

Certes, cet épisode sera aussi plus intense et dangereux.

Pour les mises à jour, restez connectés!

