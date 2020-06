Top 5 des accidents de supercar en Inde

Vous êtes-vous déjà demandé combien il est coûteux d’entretenir une supercar et si vous la plantez, quel serait le résultat? Découvrez ces images et devinez par vous-même.

Posséder une supercar est une chose sophistiquée, mais la maintenir est la vraie affaire. Même jusqu’à l’entretien régulier, il est gérable. Une fois qu’il se bloque ou rencontre des problèmes, le vrai problème arrive. Beaucoup d’entre eux ne peuvent tout simplement pas se permettre de réparer ou d’entretenir leurs voitures coûteuses comme Lamborghinis, Rolls Royce et autres. Plus tard, ils le vendent ou l’utilisent jusqu’à ce que cela fonctionne.

Top 5 des accidents de supercar les plus coûteux de l’Inde

1. Ford Mustang GT – 75 Lakhs

Cette Ford Mustang s’est écrasée à Guwahati où elle était présente avec de nombreux autres supercars pour une rencontre. En raison de la vitesse excessive, le conducteur a perdu le contrôle des routes mouillées et s’est écrasé dans un gros rocher. La partie avant a subi quelques dommages, notamment la calandre, le pare-chocs et le capot.

2. Porsche 911 – 1,99 crores

Cet accident semble très blessant et tout simplement insupportable à regarder. La Porsche 911, cette machine exquise, a perdu le contrôle des routes mouillées alors qu’elle roulait à Hyderabad. En conséquence, il s’est écrasé contre un mur d’un survol et a ensuite éclaté en flammes. Eh bien, cette voiture est irréparable et se trouve maintenant à la fourrière.

3. Mercedes G63 AMG – 2,19 crore

La brute Mercedes G63 AMG a également été dans les collisions de supercar les plus coûteuses d’Inde et cela, pas seulement l’un d’entre eux. Cependant, celui-ci semble très gros et l’impact a laissé la voiture au-delà des dommages. Cet accident du G63 AMG est le résultat de l’alcool au volant d’un adolescent qui s’est écrasé à haute vitesse sur un pilier.

4. Lamborghini Huracan – 3,7 crore

Lamborghini Huracan s’est écrasé dans un diviseur à Mumbai dans les petites heures. Comme c’est décourageant. Il s’avère que le conducteur était un jeune qui n’était pas sous l’influence de l’alcool mais simplement d’une survitesse. Maintenant, nous savons à quel point la survitesse est élevée avec le Huracan et ce n’est pas comme faire de même avec un WagonR. Le conducteur n’a pas pu contrôler son Huracan en changeant de voie et, BAM!

5. Rolls Royce Phantom – 9,5 crore

Il s’avère que le propriétaire n’a tout simplement pas eu de chance ce jour-là. Cette Rolls Royce était Phantom était confortablement garé sur la route, mais en raison de fortes précipitations à Mumbai, un arbre est tombé sur le dessus de cette voiture. Cependant, il n’a subi aucun dommage, sauf sur le coffre. Cependant, c’est une Rolls Royce et même sa lampe frontale coûte plus cher que nos voitures économiques.