Kim Kardashian et Kanye West : ils poursuivent en justice leur ancien garde du corps

D’après ce que l’on pourrait croire, Kim Kardashian et Kanye West ont l’air de prendre un malin plaisir à dévoiler leur vie intime et leur relation en tant que couple devant le grand public. Aux dernières nouvelles, il s’agirait d’une fausse impression, car il y aurait, selon les faits actuels, certains passages de leur vie privée qui sont et doivent demeurer secrets.

Il faut éviter de prendre le risque de tout dévoiler concernant les amoureux pour ne pas à avoir le même sort que leur ancien garde du corps, Steve Stanulis, qui s’est permis de le faire. Autrement, ce dernier aurait-il oublié cette règle ? Quoi qu’il en soit, il n’aurait pas dû jouer avec le feu en divulguant des informations qui, toujours selon le couple, auraient dû rester confidentielles, en passant au « Hollywood Raw Podcast ».

Et pour ceux qui ne l’ont pas encore compris, les deux amants sont très stricts et intolérants vis-à-vis de ceux qui compteraient divulguer des renseignements autour de leur vie privée. Quant à Steve, il fait actuellement l’objet de poursuites judiciaires, d’après les infos relatées par le site d’actualité « TMZ.com », le 1er juin 2020.

Kim Kardashian et Kanye West trainent en justice leur ex-bodyguard

Les surprises ne sont jamais rares lorsqu’on parle du clan West-Kardashian. En effet, les fans de ces deux célébrités ne cessent d’en découvrir plus sur la vie du couple. Si ce n’est pas le mari qui prend la peine de mettre à la porte le personnel à cause d’un prétendu « rapprochement inacceptable », c’est sa femme qui joue à montrer ses courbes en enfilant des vêtements sexy.

Visiblement, le couple décide cette fois-ci de faire les choses à deux en lançant des poursuites judiciaires contre leur ex-bodyguard. Cet ancien garde du corps aurait fait des révélations croustillantes au sujet de la star de la musique et de la bimbo du Web. Ce sont les informations que le site TMZ.com a relatées lundi dernier.

Le spécialiste de la sécurité rapprochée est amené à se présenter devant un tribunal. Le couple lui demande par ailleurs de payer 10 millions de dollars. Et pour mettre cette situation au clair, Kanye West et Kim Kardashian lui ont envoyé une lettre de mise en demeure concernant son témoignage datant de quelques semaines lors du Hollywood Raw Podcast.

Steve Stanulis aurait partagé des informations « fausses et diffamatoires »

Voilà ce qu’a conclu le couple lorsqu’ils ont évoqué la clause de confidentialité signée en février 2016, concernant le témoignage de leur ancien garde du corps. Ce pacte aurait interdit Steve de divulguer n’importe quelles informations personnelles leur concernant.

Le spécialiste de la sécurité rapprochée avait de son côté révélé « les règles ridicules » imposées par Kanye lors du podcast. « Il me demandait de marcher à 700 mètres de lui dans la rue, car il se mettait en colère lorsque je bloquais une photo de paparazzi », précise ce dernier tout en affirmant que le fameux rappeur était la célébrité « la plus en demande » pour laquelle il a travaillé. Il a également mis un point sur son « humeur changeante ».

Quoi qu’il en soit, le couple n’a pas insisté sur la partie diffamatoire de sa déclaration. Pour rappel, le clan Kim-West avait déjà intenté un procès contre lui en mai 2016 pour lui demander des excuses publiques. Actuellement, Steve entame le métier d’acteur et précise que sa participation au podcast devait lui permettre de promouvoir son film, 5th Borough.