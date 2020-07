Séries Netflix : la légende du roi Arthur revisitée par Cursed

Vous avez aimé The Witcher ? Alors, tenez-vous bien, car Netflix prévoit la sortie d’une nouvelle série medieval fantasy le 17 juillet.

Cursed est une série qui est déjà très attendue par les abonnés de la plateforme depuis son annonce officielle et devrait faire un carton lors de sa sortie.

L’histoire imaginée par Franck Miller reprend la légende du roi Arthur en ayant apporté quelques changements avec en plus un casting emprunté à 13 Reasons Why et Vikings. Mais à quoi donc faut-il s’attendre avec cette nouvelle série ?

Cursed, la nouvelle version de la légende du roi Arthur

Nous avons toujours été fascinés par ce genre d’histoires depuis notre enfance, la légende du roi Arthur, Excalibur ou également Robin des bois en fait partie.

Ces légendes ont ainsi donné naissance à de nombreuses adaptations au cinéma, comme le film culte Excalibur, Monty Python : Sacré Graal, Merlin l’enchanteur de Disney, et encore bien d’autres pour ne citer que les plus célèbres. Et cette fois-ci, c’est le tour de Netflix de se lancer dans l’aventure avec Cursed.

On s’attend donc à du grand spectacle, en sachant qu’il s’agit d’une adaptation signée Frank Miller, l’auteur et réalisateur des titres cultes tels Daredevil : Born Again, The Dark Knight Returns, Batman: Year One, Sin City, et 300. Ajouter à cela, un casting à la hauteur du projet avec Katherine Langford (révélation de 13 Reasons Why) qui incarnera notre héroïne dans la série, ainsi que Gustaf Skarsgård qui s’est déjà fait une renommée grâce son rôle de Floki dans Vikings et qui cette fois-ci sera dans la peau du célèbre Merlin.

De quoi parle donc la série Cursed ?

L’histoire revisitée de la légende du roi Arthur sera racontée à travers les yeux de notre héroïne Nimue, une jeune femme au don mystérieux qui est destinée à devenir la puissante et tragique Dame du Lac. Après la mort de sa mère, dans sa quête pour trouver Merlin et lui livrer une épée ancienne « Excalibur », elle rencontre Arthur un humble mercenaire qui deviendra son partenaire.

Au cours de son voyage qui ne sera pas de tout repos, Nimue deviendra un symbole de courage et de rébellion contre les terrifiants Paladins rouges, et le Roi Uther.

Cette première saison de Cursed, composée de 10 épisodes, s’annonce donc comme une quête initiatique, durant laquelle Nimue devra non seulement mener son peuple à la révolte, mais également franchir le cap de l’âge adulte tout en faisant face à l’anéantissement du monde, la terreur religieuse, et à la guerre.

Comme on le sait déjà, Cursed sortira donc sur Netflix le 17 juillet, il faudra donc attendre encore un peu pour voir ce qui peut-être sera le prétendant à la succession de Game of Thrones.