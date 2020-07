J.K. Rowling : une réponse cinglante aux critiques des fans

L’auteur d’Harry Potter J.K. Rowling réitère ses opinions anti-trans dans un nouveau fil de discussion sur Twitter comparant les prescriptions d’hormones aux antidépresseurs. La pilule ne passe pas.

J.K. Rowling est de nouveau sous le feu des critiques après avoir réaffirmé ses opinions jugées anti-transgenres. Rowling est surtout connue pour sa série Harry Potter, qui a bien sûr été transformée en une série de films populaires avec Daniel Radcliffe, Rupert Grint et Emma Watson. Bien que ses personnages d’Harry Potter soient adorés par les fans du monde entier, Rowling a reçu beaucoup de haine ces dernières années en raison de l’évolution du canon d’Harry Potter et pour ses opinions sur la communauté LGBTQA+.

Par le passé, Rowling a été critiquée pour sa position de féministe radicale transexclusive (TERF) et pour ses commentaires anti-trans, mais la dernière polémique en date est apparue début juin. Après avoir partagé l’article « Opinion : Créer un monde post-COVID-19 plus égalitaire pour les personnes qui ont leurs menstruations », Mme Rowling a commenté « Les personnes qui ont leurs menstruations ». Je suis sûr qu’il y avait un mot pour ces gens. Que quelqu’un m’aide. Wumben ? Wimpund ? Woomud ? »

Malgré les réactions négatives sur Internet, Rowling a défendu son tweet en réaffirmant qu’elle soutenait la communauté trans, mais qu’elle avait également été contactée par des femmes qui, selon elle, étaient « à juste titre terrifiées par les militants trans ». Aujourd’hui, Rowling est de nouveau dans la tourmente pour des raisons similaires.

Dans sa dernière réponse sur Twitter, Mme Rowling a expliqué pourquoi elle a liké un tweet comparant les prescriptions d’hormones aux antidépresseurs. Un utilisateur de Twitter a critiqué Rowling pour avoir soutenu l’affirmation selon laquelle les antidépresseurs et les prescriptions d’hormones étaient « de la pure paresse pour ceux qui préfèrent prendre des médicaments plutôt que de consacrer du temps et des efforts à guérir l’esprit des gens ».

I’ve ignored fake tweets attributed to me and RTed widely. I’ve ignored porn tweeted at children on a thread about their art. I’ve ignored death and rape threats. I’m not going to ignore this. 1/11 pic.twitter.com/hfSaGR2UVa