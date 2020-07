Naughty Dog condamne le discours de haine alors que le dernier d’entre nous 2 Cast, les développeurs reçoivent des menaces de mort

Mettre à jour: Naughty Dog s’est prononcé contre le raz de marée de discours de haine qui entoure The Last of Us: Part II depuis son lancement. Sur son compte Twitter officiel, le studio a déclaré qu’il encourage la discussion critique mais qu’il condamne le harcèlement et les menaces. Voici la déclaration du studio dans son intégralité:

Bien que nous accueillions favorablement les discussions critiques, nous condamnons toute forme de harcèlement ou de menaces dirigées contre notre équipe et nos acteurs. Leur sécurité est notre priorité absolue, mais nous devons tous travailler ensemble pour éliminer ce type de comportement et maintenir un discours constructif et compatissant. pic.twitter.com/eoq4t1ITnh— Naughty Dog (@Naughty_Dog) 5 juillet 2020

Le réalisateur Neil Druckmann a également parlé de certains des vils messages qu’il a reçus. Comme c’est le cas avec les commentaires envoyés à Laura Bailey ci-dessous, ceux-ci sont difficiles à lire, alors sachez-le.

Vous pouvez aimer ou détester le jeu et partager vos réflexions à ce sujet. Malheureusement, trop de messages que j’ai reçus sont vils, haineux et violents. En voici quelques-unes (il est important de les exposer.) Avertissement de déclenchement: transphobe, homophobe, antisémite, etc. pic.twitter.com/uR9vpGgYQa— Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) 5 juillet 2020

Histoire originale: L’industrie a bondi pour exprimer la défense de l’actrice Laura Bailey après avoir révélé certains des messages de haine qu’elle a reçus depuis la sortie de The Last of Us: Part II. La star – qui incarne le personnage d’Abby – a été la cible d’abus ignobles, car un petit contingent vocal de la communauté des joueurs continue de lutter avec l’histoire de la suite.

Le tweet de Bailey est inclus ci-dessous, mais sachez que son contenu peut rendre la lecture difficile:

Homme. J’essaie de ne publier que des choses positives ici … mais parfois cela devient un peu écrasant. J’ai masqué certains des mots parce que, tu sais, spoilers. Note de côté. Merci à toutes les personnes qui m’ont envoyé des messages positifs pour équilibrer le tout. Cela signifie plus que ce que je peux dire.❤️ pic.twitter.com/kGyULWPpNu – Laura Bailey (@LauraBaileyVO) 3 juillet 2020

L’industrie a depuis envoyé beaucoup d’amour dans la direction de Bailey, avec la co-star Ashley Johnson – qui incarne Ellie – écrivant une réponse particulièrement poignante: «Je t’aime Laura Bailey. Votre performance dans le jeu a été une révélation absolue et cela m’a transformé. Ce fut un honneur d’être sur cette scène avec vous. Tant d’amour et d’adoration. «

Bien que la réponse à The Last of Us: Part II ait été extrêmement positive, l’histoire n’a pas bien plu à tout le monde. Un groupe a lancé une pétition pour la réécriture de l’intrigue, tandis que le réalisateur Neil Druckmann est une cible constante depuis la fuite de détails sensibles. En discutant du jeu en début de semaine, il a expliqué: «C’est une sorte de coût. Lorsque vous faites quelque chose de grand et que vous pourriez décevoir les fans, cela a un coût maintenant. C’est-à-dire que vous allez obtenir un certain niveau de haine, un certain niveau de vitriol que vous n’avez qu’à gérer. Il n’y a pas d’autre moyen de le faire disparaître. »

Dans des actualités indépendantes mais peu connectées, la PlayStation a temporairement suspendu ses activités sur Facebook et Instagram, alors que les grandes entreprises lancent une bataille contre le discours de haine en ligne.