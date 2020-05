SEMIGOD et EMERALD MARVEL sont les derniers mash-ups #AMALGAMAGAIN de LUCIANO VECCHIO

Crédits: Luciano Vecchio



Crédits: Luciano Vecchio



Luciano Vecchio, artiste du futur Marvel Nouveaux guerriers relance, n’a pas ralenti la création de ses propres personnages mash-up Marvel / DC après l’événement « Amalgam Again » de Newsarama dans lequel nous avons rendu hommage à la série Maral / DC 90 Amalgam.

Au cours du week-end, Vecchio a dévoilé deux autres amalgames – et même quelques personnages secondaires.

Le premier est Semigod (un combo de Thor et Superman) et son ennemi juré Lokhir (un combo de Lex Luthor et Loki). Vous pouvez les voir tous les deux à droite.

« Héros divin à capuchon rouge d’une espèce supérieure avec un monde natal détruit: Semigod, le dernier fils d’Asgard (Thor + Superman) et son frère adoptif humain envieux Lokhir (Loki + Luthor) », lit-on dans Vecchio tweet des dessins.

Crédits: Luciano Vecchio



Ensuite, il y a Emerald Marvel (un combo de Green Lantern et Captain Marvel), présenté aux côtés d’Amy Rage (le mélange de Vecchio d’Amanda Waller et Nick Fury), tous deux vus à gauche.

« Le pilote d’essai acquiert une immense puissance cosmique et est enrôlé dans une armée intergalactique: Emerald Marvel (Captain Marvel + Green Lantern) », lit-on Description de Vecchio. « Bonus: Leader d’une organisation secrète surplombant les questions surhumaines: Amy Rage (Nick Fury + Amanda Waller). »