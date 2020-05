Histoires d’horreur américaines commandées par FX – / Film

FX est parti et a donné son feu vert à Histoires d’horreur américaines, un spin-off de l’apparence sans fin American Horry Story. Créateur de série Ryan Murphy a annoncé le projet il y a environ deux semaines, et dans ce court laps de temps, FX a décidé de poursuivre la série. Les détails sont sommaires, et il reste à confirmer si les joueurs réguliers de Murphy reviendront. Mais à tout le moins, vous pouvez vous attendre à plus Histoire d’horreur dans le futur proche.

Pendant une conversation Zoom avec le casting de histoire d’horreur américaine il y a deux semaines, Ryan Murphy a révélé qu’il prévoyait une série dérivée appelée Histoires d’horreur américaines. Maintenant, FX l’a rendu officiel. Alors, comment un spin-off de histoire d’horreur américaine travail? Est-ce qu’un histoire d’horreur américaine spin-off même logique? C’est déjà un spectacle d’anthologie, donc chaque saison est différente de la précédente. Je ne suis pas fan de Les morts qui marchent, mais je comprends la logique derrière les nombreuses retombées de cette série, qui se concentrent sur différents personnages au cours de la même apocalypse zombie. Avec histoire d’horreur américaine il n’y a rien de vraiment «dérivé».

Voici l’affaire: plutôt que de raconter une nouvelle histoire toute la saison, Histoires d’horreur américaines «présentera une histoire d’horreur différente à chaque épisode», par variété. Pensez-y en termes de La zone de crépuscule ou Contes du Darkside – une nouvelle histoire effrayante chaque semaine. J’aime vraiment cette idée, car l’un des histoire d’horreur américaineLe plus gros problème est que chaque saison s’essouffle à mi-chemin. L’histoire a tendance à dérailler, et même les fans les plus dévoués ont tendance à s’énerver. En faisant en sorte que chaque épisode soit autonome, Histoires d’horreur américaines peut (espérons-le) éviter ce problème.

histoire d’horreur américaine est l’émission la plus ancienne de l’histoire de FX, et le réseau l’a déjà renouvelée à travers 13 saisons, même si la saison 10 n’a même pas encore été diffusée. La 10e saison à venir a été repoussée à 2021 en raison du coronavirus, et alors que Murphy avait auparavant taquiné une sorte de saison sur le thème aquatique, il a également déclaré qu’il pourrait avoir une idée complètement différente dans sa manche. Tout ce que nous pouvons dire avec certitude, c’est que Murphy Sarah Paulson sera à nouveau le leader de la saison.

