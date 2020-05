Black Panther 2 Date de sortie, distribution, intrigue, bande-annonce et pourquoi les excitations sont-elles élevées pour ce film?

– Publicité –



Même avant merveille a commencé à parler officiellement de la MCU Phase 4, compte tenu de la réaction au premier film, patron Kevin Feige dit un Panthère noire 2 va «absolument» se produire.

« Je n’ai rien de spécifique à révéler, à part dire que nous le ferons absolument », il a dit.

Panthère noire a fait sa place très rapidement dans l’univers du MCU lors de sa sortie il y a deux ans.

Black Panther 2 Date de sortie

La production a été réalisée par merveille avec Walt Disney Studios Films.

Panthère noire 2 fait partie de phase V du Univers cinématographique Marvel.

Le film est actuellement en production dans le but de sortir sur 6 mai 2022. Tous les Wakanda les fans sont super excités.

CAST de Black Panther 2

Nous verrons beaucoup de mêmes visages que le premier film. Cela inclut évidemment Chadwick Boseman comme Roi T’challa / Panthère noire et Letitia Wright comme Princesse Shuri.

À part ces deux, nous verrons également Danai Gurira comme Okoye et Martin Freeman comme Agent Everett Ross sur nos écrans.

PLOT de Black Panther 2

Le film montrera l’histoire de Namar en essayant de prendre le contrôle du lieu, suivi par conséquent par Ulysses Klaue. Il y aura beaucoup d’action, et Panthère noire sera au sommet de son art comme toujours.

Nous pourrions aussi voir Black Panther’s sœur avec Chadwick Boseman croissance Wakanda. La rumeur dit également que le film contient des détails sur la vie passée de notre héros.

Il y a pas de remorque encore sorti, et nous ne nous attendons pas à en voir un non plus avant quelques mois de sortie du film.

Au plus tard, nous pouvons nous attendre à ce qu’une remorque soit au très fin 2021 ou la début 2022.

UNE THÉORIE DIFFÉRENTE?

Nous ne savons pas exactement I.Q. de Panthère noire, évidemment, mais nous sommes conscients qu’il est plus intelligent que tout autre super-héros dans le MCU.

Il a fait de l’ingénierie et il est aussi parfait que quelqu’un en matière de physique.

Il est également connu pour être un inventeur, et cette fois, le film devra probablement faire quelque chose avec son Doctorat

