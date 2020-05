Cette gitane Maruti modifiée peut produire plus de puissance que la Ford Mustang

Ce Maruti Gypsy modifié obtient des modifications mécaniques complètes et peut produire près de 400 BHP d’une puissance de 1,3 litre.

Maruti Gypsy est une voiture emblématique en Inde, avec son souvenir dans les cercles tout-terrain en particulier. L’humble SUV pourrait affronter les terrains les plus difficiles malgré son équipement électronique tout-terrain moderne. Il a été interrompu il y a quelque temps car son cycle de vie s’est terminé en Inde et Maruti a choisi de ne pas le mettre à niveau avec des fonctionnalités de sécurité.

Il s’agit d’une version modifiée rare et très impressionnante de la Maruti Gypsy. Il a été transformé en voiture de rallye, mais ce n’est tout simplement pas le cas. Sous le capot, cette Gypsy reçoit le même moteur essence 1,3 litre qui peut produire jusqu’à 400 ch! C’est choquant car, avec ce chiffre, il devient plus puissant que la Ford Mustang! Le sprint de 0 à 100 km / h est réalisé en seulement 6 secondes environ.

En raison du fait que Gypsy est une petite voiture et de possibles problèmes à l’avenir, les chiffres ont été limités à 172 BHP. Une société d’ingénierie basée à Bangalore a modifié ce Maruti Gypsy uniquement à des fins de rallye. Il obtient un turbo plus gros qui aide à produire plus de puissance. Cependant, la vitesse a été limitée afin qu’il n’y ait pas beaucoup de charge sur le moteur.

D’un autre côté, l’ingénieur a suffisamment bien équipé le Gypsy pour prendre toute la puissance. Il reçoit une tige de moteur Mahle, des gicleurs d’huile modifiés, un radiateur personnalisé, des carénages de refroidissement et un système de double ventilateur. De plus, les joints de turbo et d’échappement sont fabriqués en cuivre cranté. De plus, il bénéficie de roues et de pneus de rallye, de tubes d’essieu renforcés et d’une suspension à ressorts à lames IronMan.

Il existe de nombreux autres composants tels que des filtres d’admission d’air, des soupapes d’admission remplies de sodium plus grandes, des pistons forgés, un contrôleur de suralimentation électronique turbosmart, etc. À part cela, aucune autre mise à niveau n’est effectuée. La rétroaction du volant est la même, tout comme les engrenages et la boîte de transfert. Même l’apparence de la voiture est très impeccable avec juste quelques autocollants sur le corps.

Cette Maruti Gypsy modifiée a participé pour la première fois au rallye K1000 2019. Cependant, en raison d’un accident, son essieu s’est plié et a tout de même obtenu une deuxième place louable. Gypsy est l’une des voitures les plus préférées en matière de rallye sur terre en raison de sa faible maintenance, de sa nature facile à vivre et de sa plate-forme hautement modifiable.