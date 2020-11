Selon le manager de Salzbourg Christoph Freund, Erling Haaland atterrira dans ce club

Combien de temps Erling Haaland restera-t-il avec le Borussia Dortmund? Pour Lothar Matthäus et le directeur sportif de Salzbourg Christoph Freund, le Liverpool FC est la bonne adresse pour le Norvégien. Pendant ce temps, Felix Passlack, qui a su convaincre à Bielefeld, est une surprise pour le noir et le jaune. Ici vous pouvez trouver toutes les nouvelles et rumeurs sur BVB.

BVB: Lothar Matthäus parle de l’avenir de Haaland

Erling Haaland est également occupé à tirer pour le Borussia cette saison, le Norvégien a déjà marqué huit buts en neuf matchs de compétition. Ce n’est qu’une question de temps avant que le joueur de 20 ans ne rejoigne un club de premier ordre, le recordman international allemand Lothar Matthäus le voit également de cette façon.

« Dortmund est l’une des 10 meilleures équipes d’Europe, mais il y a cinq ou six meilleures équipes et c’est là qu’il servira à un moment donné », a déclaré Matthäus dimanche. Sky90. « Je pense aux grands clubs, pas nécessairement au Bayern Munich, car Robert Lewandowski jouera encore pendant les deux ou trois prochaines années et Haaland ne restera probablement pas aussi longtemps à Dortmund. »

Matthäus pense que Haaland quittera la Bundesliga et rejoindra à la place un grand club en Espagne ou en Angleterre. Le joueur de 59 ans a nommé Barcelone, le Real Madrid, Manchester United et le Liverpool FC comme candidats possibles.

BVB: le manager de Salzbourg parle de la vente de Haaland

Invité à Sky90 était également Christoph Freund, le directeur sportif du RB Salzburg. En 2019, Freund a organisé le déménagement de Haaland de Molde à la ville de Mozart et a déclaré que c’était « un transfert vraiment cool pour nous ».

Les Autrichiens n’ont pas pu retenir longtemps le jeune, après douze mois, les Red Bulls ont vendu Haaland pour 20 millions d’euros à Dortmund après l’avoir expulsé de Molde pour 8 millions d’euros.

« Les discussions avec Dortmund ont été courtes », a déclaré Freund à propos des négociations avec BVB. « Ils nous ont dit qu’ils étaient parvenus à un accord. Nous n’avons pas eu beaucoup d’influence, mais cela s’est bien passé. De nombreux clubs étaient intéressés et ont pris contact. En fin de compte, c’était une décision du joueur », a déclaré Freund. .

Incidemment, il était d’accord avec Matthew pour dire que Haaland était le joueur idéal pour Liverpool. « C’est là qu’il va atterrir », a déclaré Freund. « Il peut jouer pour tous les clubs du monde. Avec sa mentalité, sa volonté et sa confiance en soi, il pourra marquer le football européen au cours des dix prochaines années. »

Erling Haaland: ses statistiques pour le Borussia Dortmund

concurrence Jeux Déchiré Minutes Bundesliga 20 18 1,449 Ligue des champions 4 4 360 DFB-Pokal 2 1 101 Supercoupe DFL 1 1 67

BVB: Felix Passlack se réjouit d’une nouvelle opportunité

Les gros titres du Bielefelder Alm ont naturellement obtenu le double packer Mats Hummels, mais Felix Passlack a également su impressionner en tant qu’arrière gauche à Arminia. Le joueur de 22 ans a joué complètement et a mis son adversaire, l’agile japonais Ritsu Doan, complètement froid. « Ça fait du bien d’être sur le terrain pour BVB pendant 90 minutes », a déclaré Passlack le lendemain. Actualités de la Ruhr.

La maison cultivée est l’une des surprises de la saison avec le noir et le jaune, seuls quelques-uns croyaient le joueur extérieur, qui a récemment été prêté à Fortuna Sittard, un rôle. « J’ai fait beaucoup pour cela, travaillé très dur. Je vois cela comme la récompense du travail acharné. »

Sa flexibilité parle en faveur de Passlack, le joueur de 22 ans peut être utilisé sur les deux voies extérieures. « Je joue là où l’entraîneur me place, je donne toujours 100 pour cent. Je me fiche que ce soit défensif ou offensif, à gauche ou à droite. »

Cette saison, Passlack a déjà disputé six matchs de compétition, à Bielefeld, il a été autorisé à jouer les 90 minutes complètes pour la troisième fois. Son seul but de la saison était Passlack lors de la victoire 4-0 contre le SC Freiburg.

